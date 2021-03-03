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四川綿茂公路 有望年底全線貫通

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
綿茂公路建成後，將縮短成都至九寨溝的距離，是一條未來的黃金旅遊線。圖為正在施工的綿茂公路東河二號隧道。圖／本報四川德陽傳真
綿茂公路建成後，將縮短成都至九寨溝的距離，是一條未來的黃金旅遊線。圖為正在施工的綿茂公路東河二號隧道。圖／本報四川德陽傳真

近日，位於四川德陽綿竹市清平鎮的綿茂公路東河二號隧道出口，工人們正忙得熱火朝天。今年是春節復工最早的一年，為了搶抓工時，部分工人留在駐地沒有回家過年。預計今年底，這條承載著無數人希望的「黃金旅遊線」有望全線貫通。

綿茂公路全長56公里，連通德陽綿竹市與阿壩州茂縣，像一條臍帶連接起成都平原與阿壩藏族羌族自治州。公路建成後，將縮短成都至九寨溝的距離，是一條未來的黃金旅遊線。

綿茂公路沿途地質結構十分複雜，穿越的地震斷裂帶多，地震設防等級高，保護生態環境要求高，水文地質條件複雜，是「5.12」特大地震後最艱巨的交通災後重建工程，但也有迄今為止很少為外界所知的絕佳風景，以及帶動經濟社會發展的巨大意義。

綿茂公路綿竹段長47.49公里，分三期建設。一期工程漢旺皇冠燈至楠木溝段，2012年底建成通車；二期楠木溝至清平段、清平場鎮至黑灘隧道出口段，2016年建設完成；二期黑灘隧道出口段至牛圈溝段、三期籃家岩隧道及接線工程（綿竹段），計畫2021年底完工。

概算總投資25.6032億元人民幣，其中香港援建資金10億元人民幣。

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