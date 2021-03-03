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新衛星7月出廠 主動探測二氧化碳

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家空間基礎設施中全球首顆搭載主動激光雷達二氧化碳探測的大氣環境監測衛星，將於2021年7月出廠待發射，實現對大氣二氧化碳的全天時、高精度監測。

新華社報導，大陸國家衛星氣象中心衛星氣象研究所所長張興贏表示，該項目2015年1月先期攻關立項，2017年8月工程研製立項，歷經六年，有望今年下半年出廠待發射。

張興贏表示，這顆大氣環境監測衛星搭載的主動激光雷達載荷，採用後向散射接收和差分吸收探測體制，可以獲取全球大氣二氧化碳、雲和氣溶膠的垂直分布信息。

2016年以來，大陸先後發射全球二氧化碳科學試驗衛星，風雲三號氣象衛星D星、高分五號衛星，三顆衛星均搭載了高光譜溫室氣體探測儀，以被動光學遙感原理開展全球大氣二氧化碳濃度探測科學試驗。溫室氣體被動遙感，數據有效性受限於雲、氣溶膠和緯度帶的影響，定量探測精度受限於地表反射和大氣成分散射的影響。只能在白天探測，不能覆蓋南北極，數據有效率較低。

張興贏說，相比於被動遙感，主動激光雷達不易受雲層和氣溶膠的影響；激光斑點小，空間分辨率很高；不受白天黑夜影響，可以夜間觀測；同時可以獲取大氣不同高度層的參數信息，由此可以獲取更多有效觀測數據。但與此同時，星載激光雷達的高精度製造和數據的高精度處理技術是巨大挑戰。

張興贏說，大陸的大氣環境監測衛星是太陽同步軌道衛星，一天繞地球飛14軌，可獲取全球大氣二氧化碳、雲和氣溶膠的觀測數據用於大氣環境監測、防災減災和應對氣候變化等領域。

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