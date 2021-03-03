三義工藝匠人 溫州打造新天地

「這件作品底座斜了，拿去重新加工下；這件作品均勻對稱，達標！」身高1米8幾的陳峙峰，每天蜷著腿、坐在小板凳上，拿著水準卡尺，檢查車間師傅們完工的作品。有時候，這種狀態一持續就是好幾個小時。陳峙峰和雕刻的緣分早已有之，他出生在台灣苗栗，而苗栗的三義，是台灣著名的木雕之鄉。

20世紀90年代，陳峙峰的父母在浙江溫州永嘉縣設立雕刻廠，從事木製雕刻品的加工。10多年前，陳峙峰到日本學習雕刻加工業的相關知識，正式接觸手工雕刻。也正在日本朋友的指引下，了解到溫州有「清刀法」。為了讓自家的作品更上一層樓，他決心前往溫州創業。

出生於苗栗三義的陳峙峰，在浙江溫州開設雕刻廠，他的木雕作品文武關公栩栩如生（圖）。圖／本報浙江溫州傳真 「因為當時要準備接手家裡的生意，所以自己必須更多了解雕刻工藝和雕刻產品的商業知識。雖然不需要對雕刻手藝有多精通，但我還是要求自己多學習、多掌握。」陳峙峰說，開始學雕刻時，他每天要花10到12小時畫直線，這個簡單的動作一連持續了好幾個月；等到直線畫得又快又穩時，他才開始學習雕花，製作底座。2008年，他來到永嘉，正式接過父母手中的生意。

「我們公司主要做宗教類的雕刻產品，這些雕塑通常有人像的線條和表情，所以我要增加對人像、人體學的了解，比如雕塑的身體比例、肌肉、曲線等等，這樣才能讓作品更有生命力。」於是，陳峙峰經常在睡前流覽「仕女圖」等古畫、閱讀女裝雜誌，提高對作品形態的把握程度。

談及在大陸的發展，陳峙峰說，雖然公司的傳統業務是做出口貿易，但未來也考慮在文創方面開發大陸市場。永嘉在全力推動工藝美術產業的發展，這是一個機會。當地正在規劃一條全新的東甌文化旅遊線路，陳峙峰所在的工藝美術文化創意產業園正位於其中。

「雕刻產品除了可以做擺件，也可以和生活結合，做更多日用產品，比如木質音箱、木質充電寶，這些有特色、夠實用、價位適中的生活用品，相信會受到大陸年輕消費者的歡迎。」陳峙峰表示，從父輩到自己，他們已經在溫州耕耘了將近30年。在這裡打拚，不僅能享受各種發展機遇和同等待遇政策，同時往返台灣也很便利。