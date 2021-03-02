長江保護法施行 川渝跨界巡護

「長江保護法」作為中國大陸第一部河流流域專門法律，於3月1日起施行。重慶是長江上游生態屏障最後一道關口，在長江大保護和長江經濟帶綠色發展中肩負著重大責任。日前重慶市人大常委會召開長江保護法實施座談會，探索「守護一江碧水」的路徑。

據香港文匯網報導，根據重慶市與四川省簽訂的成渝地區雙城經濟圈水利合作備忘錄，兩地將建立川渝河流聯防聯控聯動機制，共同推進長江大保護工作。深化川渝「河長制」有效互動，開展跨界河流聯合巡河，實施跨界河流汙染協同治理，聯合打擊水事違法行為，維護區域水事秩序。

會議指出，「關於長江重慶段實施禁捕的決定」已列為2021年立法計畫的重要預備項目，將開始調研論證。此外，重慶市人大法制委兩委將與四川省人大合力推進嘉陵江流域保護協同立法，尤其針對聯防聯控、生態補償等重點難點問題。

去年重慶遭遇百年不遇之洪水，城市受損嚴重。重慶將開展統籌沿江防洪排澇和城市建設試點。以中心城區394公里「兩江四岸」及周邊地區為試點範圍，從創新防洪排澇和城市建設統籌工作機制、提升沿江設施防洪排澇抗災能力、實施沿江公共空間生態和安全綜合整治等5個方面，保障城市安全，推動城市高質量發展。

同時，重慶將持續推進以「兩江四岸」為主軸的城市有機更新，嚴格濱江建築後退控制，保護「兩江四岸」自然生態。