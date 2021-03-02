珠海九洲港至澳門 水上客運開航

珠海去澳門再添新通道。3月1日，珠海九洲港至澳門（氹仔）水上客運航線開航，標誌著珠海除拱北口岸、港珠澳大橋珠海公路口岸、橫琴口岸、灣仔輪渡客運口岸、珠澳跨境工業區專用口岸外，又一條連接中國大陸與澳門的通道正式開啟。

中新社報導，當天9時40分，珠海九洲港新臨時口岸出境通道開啟，旅客張女士快步往前，第一個來到海關衛生檢疫崗。她熟練地打開手機裡的健康申報二維碼，對準掃碼器，順利通過了海關驗核。「我帶朋友去澳門旅遊，想著今天首航，過來體驗一下。整個通關過程非常順暢，而且從九洲港坐船到澳門非常便捷。」

據瞭解，珠海九洲港至澳門（氹仔）水上客運航線全程8.2浬，單程用時僅需25分鐘，是珠海至澳門唯一一條水上高速客運航線，為前往澳門遊玩、購物的旅客和經澳門機場中轉的乘機旅客及兩地居民提供了又一舒適、便捷的珠澳往來通道。

該航線由珠海九洲控股集團旗下的珠海高速客輪有限公司承運。選擇該航線的旅客可以乘坐新型豪華雙體高速客船，穿越世紀工程—港珠澳大橋，一覽珠澳靚麗的城市風光。

據珠海高速客輪有限公司副總經理馮健表示，開航初期，九洲港至澳門（氹仔）「水上巴士」運營時間為8時30分至17時，每天往返各10班，共20個航次。疫情期間，旅客需憑7日有效核酸證明通關。