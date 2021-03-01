杭州現大片極珍貴3億年歷史「中華水韭」 網友問：能包餃子嗎？

近日，杭州市水生植物學會理事長陳煜初及他的團隊在杭州市餘杭區西部發現大片中華水韭自然生長群，面積和數量在全國都比較罕見。

有3億多年歷史的植物活化石「中華水韭」是中國特有的瀕危水生蕨類植物，素有植物界的大熊貓之稱。

報道指，陳煜初及其團隊近日開展野生水生植物種質資源調查。日前，陳煜初和同事到長樂林場進行日常野外調查，發現中華水韭。截至目前，在長樂林場發現的中華水韭居群總面積達300多平方米，數量大概有2萬餘株，相比全國已經發現的中華水韭居群，面積和種群數量都是罕見的，密度也是最大的。

中華水韭的歷史非常久遠，是中國特有的古老蕨類植物，也是國家Ⅰ級保護野生植物，被稱為植物界的大熊貓。除了浙江有發現分布之外，僅在安徽、江蘇、湖北、湖南、廣西等地發現過。

作為古老的野生植物，中華水韭對生活環境的要求非常高，大部分的人為干擾，如割草機、農藥、化肥等，都有可能導致它死亡。陳煜初說：「浙江中華水韭居群佔六個省分布的一半以上，為什麼這麼多，我覺得和浙江這幾年生態環境保護做得好有很大關係。」

杭州發現大規模中華水韭的消息傳開後，不少網友詢問「是韭菜的一種嗎，能吃嗎？」及「所以這個東西能包餃子嗎？」陳煜初解釋，韭菜與中華水韭不同，韭菜是陸生植物，中華水韭是水生類植物；從味道上來講，韭菜是非常香的，而中華水韭是沒有味道的。

陳煜初又指，因為中華水韭數量一直非常稀少，從來沒有人去吃過，也沒有人研究過中華水韭的葉子裡面含有哪些營養成分，但可以肯定用中華水韭包餃子的話肯定不香，因為水韭本身沒味道。

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文章授權轉載自《香港01》