綿竹年畫登央視 現代壁畫致敬傳統

春節期間，大陸央視播出系列紀錄片「年畫．畫年」，來自四川德陽的綿竹木版年畫傳承人陳健與網紅壁畫師佳佳，以牆為「紙」，以竹為筆，採用熊貓、竹子等極具四川氣息的元素繪出巨幅年畫，用現代壁畫的創作方式，致敬傳統年畫製作技藝。

據悉，「年畫．畫年」旨在以年輕活潑的方式，弘揚中華優秀傳統文化，從年畫入手，講述發生在這片土地上的民俗故事。節目中，綿竹木版年畫傳承人陳健講述了傳統年畫的製作工藝，壁畫師佳佳親自體驗了綿竹傳統年畫製作的整個工藝過程，最後以熊貓和竹子作為浮雕，小女孩和背景畫成平面3D效果，在牆上創作出「童話竹寶」。陳健說：「這幅壁畫以青竹作比，讚美著生活在這片土地上的那些堅韌不拔、勤勞勇敢的人民，也將美好的祝福留在這裡。」

節目攝製團隊還利用特殊的攝影技術深入年畫內部，特效合成的視覺影像，讓歷史恍如昨日，帶領觀眾在感受優秀傳統文化的魅力。

此外，春節期間，綿竹年畫還登上了央視綜合頻道播出的特別節目「傳家」，向大陸觀眾介紹綿竹年畫的深厚歷史底蘊和獨特文化魅力。