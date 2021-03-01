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台青湄洲開螃蟹館 樂做媽祖故里人

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

繼2019年在福建廈門開張了一間世界螃蟹標本館後，來自澎湖的台青柳政鴻於今年正月在「媽祖故里」福建莆田湄洲島上又開了一家。

中新社報導，「神奇的盔甲武士—世界螃蟹館」位於世界媽祖文化論壇永久會址，藏館以光影交織，模擬出陸地及海洋環境，上千隻300多個種類的螃蟹龍蝦棲息其間。

世界螃蟹館正月初一試營業至今，每天都有數千人參展，農曆三月二十三「媽祖誕辰」之際正式開館。湄洲島每年遊客量120萬人次，但海洋類專題展館屈指可數，預估訪客將十分可觀。

「螃蟹標本是族人三代的收藏心血，過去珍藏於倉庫中，而大陸民眾海洋環保意識高漲，不如發揮標本的科普價值。」柳政鴻說。

從台灣政治大學畢業後，柳政鴻回到澎湖，幫助當地旅遊業主變「網紅」。「從帶遊客下海捕魚，到欣賞海上花火，澎湖的旅遊業者逐漸脫離旅行社，獨具標誌性。」柳政鴻攢下不少海島文旅經驗。

這兩個月間，柳政鴻成為湄洲島新島民。他到菜市挑選海鮮，發現「品種差不多，大陸的皮皮蝦比較多」；他走訪蓮花池民宿，調研旅遊業經營狀況，「尋找移植澎湖文旅經驗的機會」。

澎湖有全台最早分靈的天后宮，柳政鴻也是虔誠信徒。今春，柳政鴻受邀作為主祭人和祖廟人士一同為兩岸和平祈年。他認為，湄洲島或可開展媽祖信俗的修行活動、遍布全島的單車驛站串聯起來拓展新空間、無人機操縱海上煙花表演等。「旅遊發展需要時間，難以一蹴而就，我願意留下來輔導島民提昇民宿業的附加值」。

父親柳瑞慶擔任澎湖旅遊發展協會理事長，曾力主柳政鴻到中國大陸發展。柳政鴻笑說，如今自己成為媽祖故里人，家人更覺得，「和媽祖在一起，挺好的」。

澎湖 媽祖 福建

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