大陸新規 滿12歲須負刑責

3月1日起大陸新法規施行，包括刑責年齡底線降至12周歲、網絡招聘信息不得含有歧視性內容等。

新華社報導，大陸刑法修正案（十一）自3月1日起施行，修正案對刑事責任年齡相關規定作出調整，已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應負刑事責任。

此外，修正案提高欺詐發行股票、債券罪，違規披露、不披露重要信息罪等資本市場違法犯罪的刑罰；嚴厲懲處非法討債行為，將採取暴力、「軟暴力」等手段催收高利放貸等產生的非法債務的行為規定為犯罪；加大對性侵未成年人犯罪的懲治力度，著力打擊藥品「黑作坊」，將高空拋物、搶公交車方向盤、「冒名頂替上大學」等寫入刑法。

網絡招聘服務管理規定規定，用人單位提供的單位基本情況、招聘人數、招聘條件等網絡招聘信息，不得含有民族、種族、性別、宗教信仰等歧視性內容。