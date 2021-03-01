快訊

憂美國日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

大陸新規 滿12歲須負刑責

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

3月1日起大陸新法規施行，包括刑責年齡底線降至12周歲、網絡招聘信息不得含有歧視性內容等。

新華社報導，大陸刑法修正案（十一）自3月1日起施行，修正案對刑事責任年齡相關規定作出調整，已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應負刑事責任。

此外，修正案提高欺詐發行股票、債券罪，違規披露、不披露重要信息罪等資本市場違法犯罪的刑罰；嚴厲懲處非法討債行為，將採取暴力、「軟暴力」等手段催收高利放貸等產生的非法債務的行為規定為犯罪；加大對性侵未成年人犯罪的懲治力度，著力打擊藥品「黑作坊」，將高空拋物、搶公交車方向盤、「冒名頂替上大學」等寫入刑法。

網絡招聘服務管理規定規定，用人單位提供的單位基本情況、招聘人數、招聘條件等網絡招聘信息，不得含有民族、種族、性別、宗教信仰等歧視性內容。

未成年 資本市場

延伸閱讀

大陸逾20城市搶發展氫燃料電池汽車 但忽略氫產量不足

廣州建成5G基站廣東省最多 智能網聯汽車大陸第一

禁台鳳梨 柯文哲：陸每次說讓利 台灣卻每次都不爽

影／陸禁台鳳梨 馬英九籲兩岸：盡速放下政治成見

相關新聞

台青留武漢過年 拍視頻寄思念

元宵節剛過，農曆春節正式結束。今年的農曆春節對在武漢的台灣青年來說，很不一樣。由於新冠疫情往來兩岸需要隔離，很多台青選擇...

台青湄洲開螃蟹館 樂做媽祖故里人

繼2019年在福建廈門開張了一間世界螃蟹標本館後，來自澎湖的台青柳政鴻於今年正月在「媽祖故里」福建莆田湄洲島上又開了一家...

綿竹年畫登央視 現代壁畫致敬傳統

春節期間，大陸央視播出系列紀錄片「年畫．畫年」，來自四川德陽的綿竹木版年畫傳承人陳健與網紅壁畫師佳佳，以牆為「紙」，以竹...

杭州西湖 繁花綻放

近日浙江杭州西湖景區的鬱金香、洋水仙等鮮花盛開，濃濃春意吸引遊人。

月球樣品001號 陸國博亮相

嫦娥五號帶回的月壤2月27日（正月十六）起在北京的「中國國家博物館」一展神祕容顔。入藏國博的月壤，正式名稱為「月球樣品0...

上海百年黑石公寓 變網紅打卡地

黑石公寓，地處上海衡山路-復興路歷史文化風貌區中心地帶，與上海交響樂團隔街相望。數年前，上海官方開始對此街區進行整體改造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。