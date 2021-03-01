月球樣品001號 陸國博亮相

嫦娥五號帶回的月壤2月27日（正月十六）起在北京的「中國國家博物館」一展神祕容顔。入藏國博的月壤，正式名稱為「月球樣品001號」，其重量為100克。

中新社報導，容納月壤的容器材質為人造水晶，整體造型借鑒自國博館藏的系列青銅「尊」造型，以體現穩重大方之感。

容器外部造型高38.44公分，象徵地球與月亮間的平均間距384400公里。整體外部造型寬22.89公分，象徵嫦娥五號自發射到返回的任務時長22.89天。從時空兩個維度，展現了中國大陸的探月領先地位。

容器內部造型由地球、中國地圖、月球、月壤等組成。月壤儲存在中心部位的空心夾層球體造型中。通過填滿其中的月壤，得以呈現形似月球的造型特徵。下部地球造型磨砂透光，其上中國地圖造型透光突出，象徵華夏大地對月亮的長久情意。

特別是在容器內，設計了地球與月球間相隔9.9公分，取意古人所描繪的「天有九霄」，寓意中國大陸探月突破極限、跨越「九重」。

展覽位於北京的國博西大廳。現場除了月壤，還展出探月工程相關科技實物40餘件，輔以大量圖片資料、動態圖片和影片資料。展出首日有大批觀眾自發前來，國博西大廳的展區外實行了限流，觀眾有序排著二十多公尺的長隊。據悉，該展未來還將赴中國大陸各地巡展。