上海百年黑石公寓 變網紅打卡地

黑石公寓，地處上海衡山路-復興路歷史文化風貌區中心地帶，與上海交響樂團隔街相望。數年前，上海官方開始對此街區進行整體改造，計畫打造國際化的音樂街區。黑石公寓就在這一構想中開啟了保護性修繕。

中新社報導，這座建成於1924年的老建築，已有近百年歷史，曾被譽為當時「中國最好的公寓」。黑石公寓現為6層，底層建有寬敞門廊，由簡化的科林斯雙柱支撐。步入建築內，門廳隧道優美的地磚、洗石子牆角，以及波浪面護牆板皆經過復原。原建築的經典元素—馬賽克花地磚也被特意保留。

「修舊如舊」的黑石公寓，迎來了文藝書店、創意法餐、精品酒店、文創集合店的入駐。底樓空間以城市文化客廳的嶄新面貌，重新走入人們視野，也成為上海新的網紅打卡地。

推開書店入口的小門，一道白色的走廊映入眼簾，配著淡綠半牆與馬賽克花地磚，引來遊客輕聲讚嘆。而另一側餐廳內，人們三三兩兩坐著，或飲一杯咖啡，或品一道美食。

化身「潮流新地標」的申城老建築遠不止黑石公寓。近年來，上海積極推動歷史建築的活化利用和有機更新。在保留歷史文脈的同時，亦賦予歷史建築新的功能。

上海官方此前曾發布「2021年『建築可閱讀』春季打卡推薦榜單」，以紅色記憶、傳奇酒店、歲月餘味、經典打卡、新晉網紅、古風古韵六大榜單，囊括了眾多煥發新生的申城老建築。

同時上榜「新晉網紅」的不僅有黑石公寓，還有因日本蔦屋書店入駐，而「刷屏」滬人春節朋友圈的上生．新所。

近百年前，上生．新所是品位高雅寧靜的「哥倫比亞生活圈」，供外籍僑民休閒娛樂；後來它又變身上海生物製品研究所，在鬧市中顯得神祕莫測；現在，它轉型為集商業、文化、辦公功能於一體的「城市客廳」。