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憂美國日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

台青留武漢過年 拍視頻寄思念

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
今年農曆春節，很多在武漢的台青，留在當地過年，圖為台青到武漢大學賞早櫻。圖／本報武漢傳真
今年農曆春節，很多在武漢的台青，留在當地過年，圖為台青到武漢大學賞早櫻。圖／本報武漢傳真

元宵節剛過，農曆春節正式結束。今年的農曆春節對在武漢的台灣青年來說，很不一樣。由於新冠疫情往來兩岸需要隔離，很多台青選擇留在武漢過年。特別的是，一場名為「台灣青年牛眼看春節」的視頻秀，全景展示了他們心中的年味、年俗、年趣，寄託著對家人的思念與祝福。

視頻中，在武漢過年的台青林家富表示，今年春節，因工作需要，他留在武漢過年。春節期間，他和朋友、同事一起吃飯、聊天、打球，在企業廠區跑步鍛鍊，還遊覽了黃鶴樓、觀賞長江夜景。工作於武功記食品的游君婷，首次與家人在武漢過年，她拍攝了春節期間帶孩子逛武漢天地的情景。她說，春節期間，武漢街頭熱鬧祥和，人氣頗旺，各公共場所都需測溫掃碼才能進入，防控措施到位。

武漢台資企業協會副會長廖伯元，2007年來到武漢接手父輩的婚紗攝影事業，並在這裡立業成家。今年，他和妻子及一雙兒女，第10次在武漢度過春節。而在武漢創業的台灣青年導演薛穎穜，常去一些台灣朋友開的店鋪「串門子」，有計畫地記錄這些店鋪逐漸恢復人氣的面貌。他說，很高興今年在武漢過年，體驗到不同的風情。

大年初一一早，「春節開心群」裡已經熱鬧起來，近60位留在武漢過年的台青在微信群裡互相拜年，相約著聚會。為了服務好選擇留武漢過年的台胞，武漢市台辦、武漢台資企業協會設立24小時服務熱線，隨時解答台胞在武漢過年的各類疑問，提供生產生活保障。此外，他們還利用線上資訊發布平台，及時發布「春節留漢防疫攻略」、「疫情防護路線圖」等最新防疫政策資訊，並有序組織在武漢的台胞展開新冠疫苗自願接種登記工作。

在武漢人的心裡，櫻花開了，春天才算美了。2月26日農曆正月十五，台灣學生鐘亞廷帶大家走進武漢大學，欣賞武漢的早櫻。台青李方中說，今年第一次留在武漢過年，這邊的台灣人很多，走走看看、走親訪友，盤點舊歲、謀劃未來，覺得很充實。元宵佳節，在吉慶街上看民俗、五芳齋裡吃元宵、園博園內看花燈，體驗了一次熱熱鬧鬧的元宵節；來武漢的感受，就是大家很有人情味。

武漢 春節

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