遭英法院拒絕  孟晚舟向港高院再提申請

香港法庭文件顯示，華為公司首席財務官孟晚舟於周四（2月25日）向香港高等法院提出申請，以獲取匯豐銀行（HSBC）涉及其引渡案的相關文件，香港高等法官則將於3月12日閉門審理孟晚舟的申請。

就在幾天前，英國高等法院裁定，匯豐銀行不用公開涉及孟晚舟欺詐指控的內部文件，理由是該法院不具有下達相關指令的管轄權。2月12日，華為將總部位於英國的匯豐銀行告上英國法庭，要求其交出涉及其引渡案的相關文件，試圖借此阻止加拿大將孟晚舟引渡到美國。英國法院做出拒絕這一要求的裁決後，華為發言人表示華為對此感到失望，他說：“獲得相關信息和清晰事實有助於追求正義”，“華為仍然堅信孟晚舟是清白的，將繼續支持她尋求正義和自由。”

據香港《南華早報》周五報道，孟晚舟尋求的匯豐文件包括有關其與華為和星通科技(Skycom Tech)合規評估的內部銀行文件。 該報強調，這些文件是孟晚舟辯護的核心。

關鍵文件

美國當局指控孟晚舟涉嫌金融欺詐，向匯豐銀行隱暪華為在伊朗的業務經營，導致該銀行觸犯美國對伊朗制裁禁令。孟晚舟一直否認這些指控，在加拿大被軟禁的她不斷尋求反抗美國的引渡要求。

目前該案的一大爭議點集中在孟晚舟2013年8月向匯豐駐香港的一名高管做的PPT演示上，美國以這份文檔指控孟晚舟當天在做演示時，稱華為與Skycom僅是“合作伙伴”而非事實上的子公司，導致銀行被誤導。孟晚舟的律師團隊則稱孟晚舟在與匯豐銀行溝通時，盡到義務誠實揭露華為在伊朗的業務。其律師還指責美國為了逮捕孟晚舟，在提供加拿大法庭證據時刻意遺漏關鍵信息，誤導司法。而孟晚舟現在要求匯豐銀行披露的內部文件中就包括這份2013年8月的演示文稿。

美國支持加拿大要求中方放人

孟晚舟事件使得中加兩國關系急劇惡化。孟晚舟被捕幾天後，中國方面逮捕了兩名在華加拿大公民：前外交官康明凱（Michael Kovrig)和商人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）。人們普遍認為，這是中方對孟晚舟事件采取的報復行動。上述兩名加拿大人已被正式以間諜罪行遭到起訴。

上周，加拿大開啟了一項由58個國家參與的倡議，要求一些國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼的做法。加、美兩國表示，中國等一些國家正在使用這些做法。對此，中國駐加使館網站刊登的發言人答記者問中批評：“加方一方面標榜自己’堅持法治’、’反對任意拘押’，另一方面卻充當美方幫凶任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業的籌碼。這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙。”

在本周二舉行的美、加兩國元首雙邊會晤中，美國總統拜登承諾，該國將與加拿大合作確保兩名加拿大人被安全釋放。周五，美國國務卿布林肯再次表示，將堅決支持加拿大要求立即無條件釋放兩名被中國拘留的加拿大公民。

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