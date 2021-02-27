大陸海關稱：1月以來共截獲外來物種204種427批次

大陸海關總署昨天公告台灣鳳梨有害蟲暫停進口大陸後，27日再公布1月以來海關在旅客、郵遞管道截獲外來物種204種427批次，包括首次截獲鐘角蛙、非洲斑腹蝗、西班牙鼠尾草、白鼠尾草等外來物種。

據央視新聞報導，今年1月，大陸海關加強源頭管控，組織專家對境外銷往中國大陸的水果企業開展視頻檢查，撤銷了27家企業輸華資質。進一步嚴格口岸檢疫，大陸全國口岸共截獲有害生物125種、4,384次，截獲次數年比增長25.26%，向外方發出違規通報65份。

大陸海關稱，今年1月以來先後從8批小麥、油菜籽中檢出小麥線條花葉病毒和油菜莖基潰瘍病菌，從7批進口櫻桃中檢出重要檢疫性有害生物李屬壞死環斑病毒和李痘病毒，採取從嚴處理措施，敦促外方調查原因，採取改進措施，撤銷7家果園、5家包裝廠輸華資質。退回、銷毀不合格農產品36批次，涉及11個國家（地區）。

同時，大陸海關也嚴防動物疫病輸入，1月境外預檢淘汰大中動物7,508頭，年比增長74.4%。並且持續加強非洲豬瘟、高致病禽流感、沙漠蝗等重大動植物疫情口岸防控工作，密切關注8國481起非洲豬瘟、19國395起高致病性禽流感疫情動態、5期聯合國糧農組織發布的沙漠蝗疫情動態。聯合農業農村部發布禁令公告5份。