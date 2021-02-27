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一歲半男童名下帳戶有43萬元 網哭：存款比不上孩子
近日，中國江蘇蘇州的張先生帶領兒子到銀行，將自兒子出生以來收到的錢都是存在銀行的戶頭。存完之後，一歲半的小朋友名下帳戶中有了逾人民幣10萬元（約新台幣43萬元）的存款。事件在網絡流傳後，不少網友調侃道，「存款比不上一個孩子」。
據張先生介紹指，在兒子出生百日時就已經為其開通銀行戶口，把孩子收到的所有利是都存了起來，目前戶口的餘額已經有逾10萬元（約新台幣43萬元）。
「因為爺爺奶奶比較喜歡他，所以給的比較多，我們也會給，親戚什麼的都會給」。張先生說，今後會用這筆錢為兒子報一些興趣班，也希望兒子18歲後，可以用這筆錢做一些想做的事情。
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文章授權轉載自《香港01》
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