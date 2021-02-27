4歲童跑進「水泥攪拌機」致全身骨折 工地提22萬賠償續協商

多數工地會在休息期間將機器關閉，並在外圍加上圍欄，避免外人誤闖，但日前在中國湖南衡陽市有一名女童卻意外闖入工地，跌入工地內的水泥攪拌機裡，目前正在加護病房搶救中。對此，該女童的父親則針對工地的安全設備的缺失提出疑慮，並向工地方提出賠償。

據陸媒《紫牛新聞》報導，事發於24日的中國衡陽市祁東縣，女童在當日下午5時許與鄰居出外玩耍，但卻在1小時後該女童父親卻接獲通知表示「她跑到工地裡的水泥攪拌機裡去了」。

當下，女童的家人便馬上趕到現場查看狀況，直到抵達時該攪拌機已被鄰居關閉，但女童仍被困於攪拌機內，已失去意識。女童父親見狀便緊急將她抱出，並交由救護車送院搶救。

對此，女童的父親向媒體表示，當時她情況很嚴重，縣級醫院說她快不行了，直到後來將她轉到了衡陽南華大學附屬第二醫院時，該院醫生診斷出女童瞳孔放大，再加上肺部出血、肝出血、頭部骨折、頸椎骨折、肩骨頭、盆骨及小腿都斷了。目前，小欣仍在加護病房搶救，仍未脫離生命危險。

事發後，女童父親指控該工地安全設施不足，不但四周無設置圍欄，且事發時沒有值守，行人可自由出入。對此，工地負責人表示願意提出賠償人民幣3000元（約新台幣1.3萬元），後又加到5000元，但均被家屬拒絕。協調下，施工方同意先支付5萬元（約新台幣22萬元）的醫療費，後續賠償則繼續協商。