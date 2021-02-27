牙縫驚現「發芽草莓籽」 網調侃：從此能「自產自銷」

中國江蘇徐州市一間口腔醫院近日出現有趣一幕，醫生在幫一名患者檢查時，竟在其牙縫上發現一顆草莓籽，且更已發了芽。為此，有網民打趣道：「應該栽回去，過段時間都能直接吃草莓了。」

事發於周一（22日），一名拔牙矯正患者到醫院覆診，以進一步收合其一個牙縫。據當事人鄭冉醫生介紹，他檢查期間意外在牙縫內掏出了一顆草莓籽，未料更發了芽。當時患者告訴他自己最近一直都在吃草莓，發芽的草莓籽至少是10天前殘留下來的。鄭進一步表示，不論矯正患者或普通人，軟垢都很易就存留在牙縫中，只憑刷牙難以清潔，因此需要牙線配合。

事件亦引起網友熱議，紛紛調侃，「嘴裡長草莓？自產自銷」、「她一定很愛笑才能讓種子遇見陽光而發芽」、「自給自足，從此實現草莓自由」、「從此這個人再也沒有因為吃不起草莓而發愁」、「所以，我出門可以什麼都不帶，牙線必須帶！」。

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文章授權轉載自《香港01》