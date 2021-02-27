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動物園向遊客提供活雞餵老虎被轟殘忍 園方：正常野獸行為

香港01 / 李納德
中國江蘇南通有動物園遊客投訴，園內設有向老虎投餵活雞的環節，只見職員給遊客提供活雞，然後讓他投向老虎附近讓牠食用。 圖／香港01
中國江蘇南通有動物園遊客投訴，園內設有向老虎投餵活雞的環節，只見職員給遊客提供活雞，然後讓他投向老虎附近讓牠食用。 圖／香港01

動物園表演餵老虎吃活雞是否殘忍？中國江蘇南通有動物園遊客投訴，園內設有向老虎投餵活雞的環節，只見職員給遊客提供活雞，然後讓他投向老虎附近讓牠食用，投訴人士認為環節太過殘忍。園方回應指，投餵活雞可以增加遊客體驗，只是「正常野獸行為展示」，覺得並無不妥。許多中國網民均認為餵活雞無問題，「食物鏈就是這樣的」，又揶揄當事人覺得殘忍為何要入園，「動物園的存在本身就很殘忍」。

2月20日，江蘇南通野生動物園園區有遊客投訴，園內有老虎投餵環節，讓遊客拿活雞掟給老虎吃，認為這活動「殘忍」且「不合適」。從影片所見，老虎園區有多名遊客圍住，其中1名遊客拿住活雞，從圍欄外掟給老虎吃，多名遊客舉起手機拍片。

有遊客就此投訴，指園方讓遊客投活雞給老虎吃的舉動「殘忍」且「不合適」，中國媒體就事件向動物園查詢，園方回應指這個項目是想增加遊客體驗度，又坦言園內的獅子、老虎、狼等都有這種投餵活動，覺得可以加強遊客體驗，「這個是正常的野獸行為展示」，他們已經將遊客意見作記錄，但重申他們所有的投餵行為都曾向政府相關部門備案。

然而，微博許多網友批評投訴的遊客「太閒」、「哪來的聖母心」，笑言如果覺得不適合可以「放他進去英雄救雞」，揶揄遊客如果會吃雞就不應覺得殘忍。不過也有網民為投訴的遊客護航，指他覺得殘忍的部分，是園方讓遊客投餵，並且當成特別環節這一點。

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文章授權轉載自《香港01》

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