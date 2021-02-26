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打贏藍天保衛戰 超額完成目標

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸生態環境部大氣環境司司長劉炳江25日在北京表示，近年來，各地區各部門深入貫徹《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，全面完成各項治理任務，超額實現十三五提出的總體目標和量化指標，打贏藍天保衛戰圓滿收官。

據中新社報導，2018年6月27日，大陸國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》的通知，明確大氣汙染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務和保障措施，提出了打贏藍天保衛戰的時間表和路線圖。

該行動計劃要求，經過3年努力，大幅減少主要大氣汙染物排放總量，協同減少溫室氣體排放，進一步明顯降低細顆粒物（PM2.5）濃度，明顯減少重汙染天數，明顯改善環境空氣質量，明顯增強人民的藍天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質量優良天數比率達到80%，重度及以上汙染天數比率比2015年下降25%以上。

劉炳江說，2020年，大陸空氣質量總體改善，十三五約束性指標均全面超額完成。2020年，大陸地級及以上城市優良天數比率為87%，同比上升5個百分點，比2015年上升5.8個百分點（目標3.3個百分點）；PM2.5未達標城市平均濃度同比下降7.5%，比2015年下降28.8%（目標18%）。兩項指標均超額完成十三五目標要求。

劉炳江表示，2021年是十四五開局之年。將會同各地有關部門，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌常態化疫情防控、經濟社會發展和生態環保，更加突出精準治汙、科學治汙、依法治汙，推進空氣質量持續改善。

PM2.5 北京

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