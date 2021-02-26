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北京冬奧確保好空氣 推區域聯控

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京冬奧會賽期時間跨度長，又正值冬季採暖期，氣象條件相對不利」，大陸生態環境部大氣環境司司長劉炳江25日表示，確保北京冬奧會環境空氣質量安全，單靠北京自身無法解決，一定要靠區域聯防聯控。

據中新社報導，北京冬奧會、冬殘奧會計劃於2022年2月4日至2月20日，3月4日至3月13日在北京、張家口兩地舉辦。

「北京冬奧會賽期時間跨度很長，又正值冬季採暖期，氣象條件相對不利，重汙染天高發頻發，空氣質量形勢較為嚴峻，實現中國政府對冬奧會的承諾壓力很大」，劉炳江坦言，目前看來，張家口崇禮賽區空氣質量形勢較好，北京市往年都會出現超標天數甚至重汙染天氣。

劉炳江說，組織科研機構和專家對過去幾年這個季節的每次重汙染過程進行了復盤，詳細分析汙染傳輸路徑和影響範圍，目前看，確保冬奧會環境空氣質量安全，單靠北京自身無法解決，一定要靠區域聯防聯控。現在最大的傳輸影響是2+26城市，另外還有遼寧城市群-秦皇島-唐山傳輸影響。對張家口威脅比較大的是山西大同-朔州的傳輸影響，以及內蒙古呼和浩特-包頭-鄂爾多斯-烏蘭察布的傳輸影響。　　

劉炳江表示，確保北京冬奧會空氣質量，首先，要加快推進各項大氣汙染治理任務。指導各地加快推進產業、能源、運輸結構調整和企業汙染深度治理等工作，有序推動管控措施落實到位，並嚴防一刀切。其次，加強監測預警研判。對明年冬奧會和冬殘奧會期間賽區大氣形勢進行中長期預測研判，做好監測預警。　　

同時，加強區域聯防聯控。扎實推進京津冀及周邊地區開展大氣汙染防治協作，做好重汙染天氣應對工作，對重點行業應急減排實施績效分級、差異化管控。加強環境執法監管。強化重點行業企業和汙染源監管，加大查處力度，嚴厲打擊偷排漏排、超標排汙等環境違法行為。

北京 重汙染

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