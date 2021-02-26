廣州構建大灣區交通網絡新格局

時速160公里的地鐵列車成功「安家」，高快速路總里程突破1100公里，白雲機場旅客吞吐量躍居全球第一…這是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈兩年以來，廣州推進建設重要交通樞紐交出的成績單，集航空、高鐵、城際鐵路、高速公路、地鐵於一體的交通網路正加快構建。

據新華社報導，2019年2月，中共中央、大陸國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，廣州要充分發揮大陸國家中心城市和綜合性門戶城市引領作用，全面增強綜合交通樞紐功能。

地鐵線網的持續延伸和不斷加密正將廣州和大灣區的其他城市緊密結合。廣州地鐵集團黨委委員、新聞發言人鍾學軍說，目前，廣州已建成地鐵線路14條，運營里程531公里，有軌電車兩條，運營里程20.5公里，並接管了廣清城際、廣州東環城際兩條城際鐵路，運營里程達60.8公里。

此外，廣州正按照「內通外聯」的思路，全力推進11條、292公里地鐵新線建設，並主動對接佛山、東莞、中山、珠海、清遠、惠州等周邊城市，謀劃構建以廣州為中心、輻射周邊城市的都市圈快線網路。

鍾學軍說，未來將形成以廣州為中心1小時軌道經濟、生活通勤服務圈，呈現「一張網、一張票、一串城」的大灣區軌道交通新格局。

《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》提出，構建大灣區主要城市間1小時通達、主要城市至廣東省內地級城市2小時通達、主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈，打造「軌道上的大灣區」。

大灣區城際鐵路和公交規劃正為灣區交通一體化按下快進鍵，城市間互聯互通的步伐不斷加快。

廣州市發展和改革委員會副主任周青峰表示，廣州都市圈城際鐵路近三年將重點建設15個項目，里程707公里，包括廣佛環城際佛山西至廣州北段等10個線路項目以及廣州站改造等5個樞紐工程項目。

同時，為進一步便捷大灣區城際出行，廣州目前已開行粵港澳大灣區城際客運公交化線路共12條，累計發班6.4萬班次，發送旅客42.41萬人次。

大灣區高速公路網也正逐漸形成。廣州交投集團副總經理楊慶強表示，至2020年底，廣州高快速路總里程超1100公里，以廣州為中心2小時通達珠三角各市和港澳的高速公路網路基本形成。

作為粵港澳大灣區的核心樞紐機場，白雲機場的灣區經濟「引擎」作用凸顯。2016年至2019年，白雲機場旅客吞吐量年均增速為7.1%，2020年旅客量達到4376.8萬人次，居全球第一。

廣州白雲國際機場股份有限公司總經理王曉勇說，面對大灣區巨大的市場潛力和發展機遇，白雲機場正加快推進三號航廈和第四、第五跑道建設，建成後，白雲機場將擁有3座航廈、5條跑道，遠期可服務旅客1.4億人次。

大陸國家發改委提出擬將京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大區域城際和市域（郊）鐵路作為重大工程納入「十四五」規劃，整體推進建設，到2025年，基本形成城市群1至2小時出行圈和都市圈1小時通勤圈。