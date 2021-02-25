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酸台灣錢少物價高「爽什麼」 劉樂妍：大陸連狗都水果吃到飽

聯合新聞網 / 綜合報導
在中國大陸發展的台籍女星劉樂妍。記者李隆揆／攝影
在中國大陸發展的台籍女星劉樂妍。記者李隆揆／攝影

在中國大陸發展的台籍女藝人劉樂妍今（25）日中午在微博發文，比較兩岸水果、雞蛋的價錢。她指出以前住台北，「覺得自己很可憐」，後來帶著寵物狗到大陸後，連小狗天天都有一顆蛋，而且她們水果都「吃到飽、吃到跌倒」，真的不能理解台灣人收入低、消費高，「到底在爽什麼？」，更直言這就是兩岸之間的「區別」。

劉樂妍PO文指出，她的朋友住在新北市，「真的好可憐」，劉樂妍以前住在台北市的時候，也覺得自己很可憐，「因為所有台灣的水果到了台北市都變得好貴，台北市的蘋果是一顆一顆賣的，在台北市買兩顆蘋果，在大陸可以買一箱花牛蘋果！」

不只如此，劉樂妍續指，台灣一顆雞蛋在超市裡賣兩塊多人民幣（約新台幣八元），現在她跟寵物狗來到大陸後，小狗天天都有一顆蛋，「而且我們可以吃水果，水果都吃到飽，吃到牠們跌倒。平常時候小狗在大陸都吃蘋果，可以管飽。前陣子囂張的時候，小狗都吃櫻桃跟草莓吃到跌倒！」

劉樂妍說，大陸一般的水果不但便宜，品質又好，就算是貴的水果，跟台灣比也相對划算，「就一直不懂台灣人收入低，消費高，到底在爽什麼呢？這就是區別！ 」

文章一出，大陸網友也在下方表示，「台灣收入、物價高，實際生活水平並不比大陸高」、「所以說看GDP沒啥用，購買力才是有用，工資比別人高，結果買同樣的東西買的比別人少」；不過也有大陸人說，「台灣是地方小人又多，肯定什麼都貴，大陸一些縣城的水果有些比大城市還貴，一樣的道理」、「台灣很多也比大陸做的好，大保健，台灣人的素質就很高」。此外，還有網友提問，「台灣是熱帶地區，不是盛產各種水果嗎？」劉樂妍也親自回覆，「就算盛產也輪不到窮人吃」。

劉樂妍在微博發文比較兩岸物價。 圖擷自劉樂妍微博
劉樂妍在微博發文比較兩岸物價。 圖擷自劉樂妍微博

台灣人 雞蛋 劉樂妍

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