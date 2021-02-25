曾經爆紅的「小馬雲」 經鑑定：智力二級殘疾

六年前因長相酷似阿里巴巴創辦人馬雲而爆紅的江西男孩范小勤，今年已經13歲。在沈寂多時後，據大陸媒體報導，近日經專業機構鑒定，范小勤其實是「智力二級殘疾」，江西吉安永豐縣殘聯已於本月22日為范小勤辦理殘疾證。

2015年上半年，江西吉安永豐縣萬輝村一名村民從外地回家時，發現范小勤和馬雲長得十分相像，隨手將范小勤照片上傳至網路，沒想到很快就引發關注。

當時，甚至連馬雲都曾在微博上表示，「乍一看到這小子，還以為是家裡人上傳了我小時候的照片，這英武的神態，我真的感覺自己是在照鏡子啊。」

馬雲的認證進一步打開范小勤的知名度。中國青年報指出，走紅後，范小勤代言、直播、拍電影的邀約不斷，范小勤那個只有一盞燈泡照明的毛坯房老家還一度成為網友打卡熱點。

2017年秋天，河北商人劉長江把范小勤帶走，將范小勤塑造成「小馬總」，一度活躍於大陸社交平台：參加電視節目、時裝走秀，上下學有汽車接送，生活有保姆照顧。

但在熱潮退燒後，范小勤今年1月5日已經被送回老家，所有行李只有一包衣服和一個書包。

儘管范小勤因長得像中國最有錢的人一度爆紅，但范家迄今依舊是全村最窮的人家之一。父親范家發年輕時被毒蛇咬傷右腿，因延誤就醫右腿遭截肢。母親智能障礙，年輕時右眼被牛角戳瞎。

永豐縣殘聯副理事長陳廣聖表示，在范小勤辦理殘疾證次日，哥哥范小勇也申請辦理殘疾證。經鑒定，范小勇系智力三級殘疾，只比范小勤略輕一些。

根據大陸官方政策，在取得殘疾證後，范小勤兄弟每月可獲得人民幣數十元的護理補貼和數十元的殘疾生活補助。永豐縣民政局也已為范小勤全家辦理「低保」（居民最低生活保障）。

將近六年的「小馬雲」人生，對范小勤而言，宛如黃粱一夢。