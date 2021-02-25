上海海關檢獲406隻活體螞蟻 每隻長約2公分塞進「獨立包裝」

近日，上海海關所屬郵局海關的工作人員，在海外進境的郵件包裹中檢獲406隻活體螞蟻，每隻螞蟻體長約2公分。目前，該包裹已移交有關部門做銷毀處理。

據了解，上海郵局海關工作人員對包裹進行X光機查驗時，發現一個申報品名為「牙科耗材」的海外進境郵件包裹影像出現異常，工作人員即時對該包裹進行開箱查驗，從中檢獲406隻活體螞蟻，且每隻都單獨放置於一個環氧樹脂製成的管中，管內有濕潤的棉花，管口還留有通氣孔。

對此，海關提醒，未經檢疫評估的活動物可能攜帶有疫情疫病，且一旦逸散繁殖可能會造外來物種入侵，嚴重威脅人民健康及生態安全，奉勸旅客請勿隨意攜帶、郵寄活動物入境，共同維護國門生物安全。

上海海關所屬郵局海關檢獲406隻活體螞蟻，每隻螞蟻體長約2公分，各獨立裝進環氧樹脂製成的管中。圖擷取自微博。

今年2月，海關總署在內的五部委聯合發布《進一步加強外來物種入侵防控工作方案》，要求強化入境貨物、快件、郵件等渠道的檢疫監管，對截獲的外來入侵物種進行嚴格處置。嚴厲打擊非法引進、攜帶、郵遞、走私外來物種的違法行為，有效堵截外來物種非法入境渠道。

生物入侵指原生生境以外物種的引入和傳播，會造成生物多樣性喪失和疾病傳播，可以引起作物損害、基礎設施退化、人類健康支出以及巨大經濟損失等危害。

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文章授權轉載自《香港01》