視線死角！6歲女童騎滑板車突「蹲低」 汽車起步當場輾斃

上海浦東某小區周日（21日）發生奪命交通意外，一名6歲鄧姓女童騎滑板車時，與一輛剛起步的汽車發生碰撞，送院搶救無效身亡。據陸媒報導指，女童騎滑板車時突然壓低身體，疑似因此進入駕駛張某的視線盲區，最終釀成慘劇。

報導指出，女童當日與母親一起出門，兩人沿著小區通道西向東直行；事發當時，原本停靠在小區通道十字路口的一輛白色汽車向右駛出，女童騎著滑板車卻突然壓低身軀，而駕駛張某卻未注意到，往右前方行駛後撞倒並輾過女童，走在後方的母親見狀後立刻向前衝去拍打車窗。

張某當時下車前往快遞櫃，又迅速返回車上開車，而女童經過汽車車頭時突然壓低，加上她的身材比較嬌小，可能因此進入他的視線盲區。

6歲鄧姓女童騎滑板車時遭白色汽車輾斃，女童母親癱軟坐在女兒屍體旁痛哭失聲。圖擷自微博。

據報導，意外發生在上海一處老式小區，區內車輛出入口分開、一入一出；小區內設有「每小時限速5公里」的交通號誌，且小區通道較狹窄，不少車輛進入後都小心避讓車輛和行人。

居委會工作人員介紹，從目前掌握的情況來看，肇事車輛駛入小區後行駛車速並不算快。涉事車輛車身較大、相對較高，可能會影響到駕駛的視線，再加上女童身形比較矮小，恐因此影響駕駛判斷。

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文章授權轉載自《香港01》