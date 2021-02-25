聽新聞
test
0:00 / 0:00
視線死角！6歲女童騎滑板車突「蹲低」 汽車起步當場輾斃
上海浦東某小區周日（21日）發生奪命交通意外，一名6歲鄧姓女童騎滑板車時，與一輛剛起步的汽車發生碰撞，送院搶救無效身亡。據陸媒報導指，女童騎滑板車時突然壓低身體，疑似因此進入駕駛張某的視線盲區，最終釀成慘劇。
報導指出，女童當日與母親一起出門，兩人沿著小區通道西向東直行；事發當時，原本停靠在小區通道十字路口的一輛白色汽車向右駛出，女童騎著滑板車卻突然壓低身軀，而駕駛張某卻未注意到，往右前方行駛後撞倒並輾過女童，走在後方的母親見狀後立刻向前衝去拍打車窗。
張某當時下車前往快遞櫃，又迅速返回車上開車，而女童經過汽車車頭時突然壓低，加上她的身材比較嬌小，可能因此進入他的視線盲區。
據報導，意外發生在上海一處老式小區，區內車輛出入口分開、一入一出；小區內設有「每小時限速5公里」的交通號誌，且小區通道較狹窄，不少車輛進入後都小心避讓車輛和行人。
居委會工作人員介紹，從目前掌握的情況來看，肇事車輛駛入小區後行駛車速並不算快。涉事車輛車身較大、相對較高，可能會影響到駕駛的視線，再加上女童身形比較矮小，恐因此影響駕駛判斷。
延伸閱讀：
有片｜廣西女司機倒車後地面現大片血漬 目擊者：她碾死自己孩子
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言