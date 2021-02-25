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英文女家教獎勵學生「成績好就做一次」家長看監視器大崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女子給學生另類獎勵，成績提昇就可與她性愛。圖取自網易新聞
英國女子給學生另類獎勵，成績提昇就可與她性愛。圖取自網易新聞

一名英國女子在中國大陸任教，到學生家中單獨輔導時和他們約定，只要成績提昇就能跟她上床，這行為被其中一個家長透過監視器揭發，這名女子遭開除並返國。

網易新聞報導，一名29歲李姓英國女子在廣州一間貴族學校擔任英語教師，教導國高中生的英文，雖然收費昂貴卻因性格大方、講課風趣倍受學生喜愛。許多父母主動請李女上門給孩子單獨輔導，給她指導過的學生，成績也有很大的進步。原來李女的秘訣是跟學生約定，只要考得好就獎勵跟她「做一次」。

去年一個經營外貿生意的家庭請李女給家中的初三生補英文，父母長年不在家，在客廳裝有遠端監視器，連兒子也不知道這件事。當時家裡只有師生兩人，李女上完課後就跟學生在客廳沙發上嘿咻。 媽媽從外地返家查看監視器畫面後相當震驚，和兒子溝通得知是李女先動手動腳做出猥褻行為，在那之後做出成績的協定，兩人半年內已做了幾十次，父母憤而報警。

警方調查，這名外籍老師前後一共跟五名學生有過這種行為，都沒被父母發現，所有孩子都是自願並年滿14歲，也不願控告老師，最終李女遭學校開除並返回英國。

監視器 英國 猥褻

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