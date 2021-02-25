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冬春乾旱 日照足 西湖龍井比去年香

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
杭州市萬畝茶山上的首批「烏牛早」春茶進入採摘期，遊客體驗春茶採摘。（新華社）
杭州市萬畝茶山上的首批「烏牛早」春茶進入採摘期，遊客體驗春茶採摘。（新華社）

冬春連旱，近期浙江杭州的天氣令人為西湖龍井「捏了一把汗」。杭州市農業科學研究院茶葉研究所所長趙芸表示，今年西湖龍井開採時間會早於去年的3月15日。因為經歷乾旱，茶葉香味濃郁，品質也比去年好。

中新社報導，西湖龍井是中國十大名茶之一，其產於杭州市西湖龍井村周圍群山，並因此得名。當地茶農廣泛種植的品種為以香味取勝的龍井43和群體種。

2月20日杭州提早入春。入春後，接踵而至的是大降溫。同時，截至2月21日，杭州平均累計降水量不到歷史同期的一半，為近50年來降水最少的年份。

系列天氣變化，是否會對西湖龍井開採時間、產量、品質造成影響？趙芸表示，當前龍井43、群體種都還在萌動期，即使降溫，對龍井茶的影響也不大。

杭州滿覺隴村位於西湖西南，是龍井茶一級產區。茶農胡錦春對於今年西湖龍井品質也看好。他說，杭州雖遇冬春連旱，但對茶葉而言，帶來另個好處光照時間充足。「這樣一來，茶葉的香味也會比去年濃郁很多。」

但令他憂慮的是，因去年冬季乾旱，茶葉芽頭會略微瘦小，產量受影響。「今年減產是肯定的，相應價格會有所上漲。」

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