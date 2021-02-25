聽新聞
test
0:00 / 0:00
冬春乾旱 日照足 西湖龍井比去年香
冬春連旱，近期浙江杭州的天氣令人為西湖龍井「捏了一把汗」。杭州市農業科學研究院茶葉研究所所長趙芸表示，今年西湖龍井開採時間會早於去年的3月15日。因為經歷乾旱，茶葉香味濃郁，品質也比去年好。
中新社報導，西湖龍井是中國十大名茶之一，其產於杭州市西湖龍井村周圍群山，並因此得名。當地茶農廣泛種植的品種為以香味取勝的龍井43和群體種。
2月20日杭州提早入春。入春後，接踵而至的是大降溫。同時，截至2月21日，杭州平均累計降水量不到歷史同期的一半，為近50年來降水最少的年份。
系列天氣變化，是否會對西湖龍井開採時間、產量、品質造成影響？趙芸表示，當前龍井43、群體種都還在萌動期，即使降溫，對龍井茶的影響也不大。
杭州滿覺隴村位於西湖西南，是龍井茶一級產區。茶農胡錦春對於今年西湖龍井品質也看好。他說，杭州雖遇冬春連旱，但對茶葉而言，帶來另個好處光照時間充足。「這樣一來，茶葉的香味也會比去年濃郁很多。」
但令他憂慮的是，因去年冬季乾旱，茶葉芽頭會略微瘦小，產量受影響。「今年減產是肯定的，相應價格會有所上漲。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言