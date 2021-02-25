大陸銀髮網民近億人 網癮老人不少

中國大陸年長者積極擁抱網絡時代成為近年來春節新潮流。中國互聯網絡信息中心調查顯示，截至2020年6月，大陸60歲以上網民已接近1億（9700萬），意味著大陸2.5億老年人中有38.8%的人加入數字化大潮中，但也有超過一半的老年人未能搭上互聯網的快車。

「今年孩子們回不來，想看看他們，我就讓村裡的年輕人教我用微信，給孩子發紅包。」湖北省監利縣網市鎮65歲的朱全友和老伴在老家過年，兒女留守湖南，視訊聊天成了過年分享方式。

中新社報導，部分年長者對於數字服務的需求強烈，熱中於通過互聯網購物、娛樂、社交，獲取養生、新聞資訊等，還有一些老年人沉迷短視頻、爆款雞湯，甚至跌入網絡陷阱，連日來，由新浪微博發起的話題「父母沉迷短視頻要不要干涉」成為熱議焦點。

對迷失在網絡中的年長者，廣東省國際工程諮詢有限公司投資諮詢研究院寇星亮受訪分析說，老年人的身體狀況、家庭經濟、家庭結構、自身學習能力等因素制約著他們對網絡的使用，部分老人被排斥在數字化生活之外；而將大量時間花費在網絡世界的老年人，尤其是網癮老人，除了新奇心理、家庭和社會環境等因素外，多是因為在現實生活中情感需求未獲很好滿足，網絡成為他們重要的精神陪伴。

寇星亮建議，大陸政府要制定有針對性的政策措施，引導和鼓勵市場主體開發適合年長者的軟件產品，提升數字技術、智能技術在養老服務中的運用水平；社區老年大學可舉辦培訓活動，讓年長者在集體學習的氛圍中適應智能化時代。