天問一號 進入火星停泊軌道

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
北京市一家商場內的火星主題情景展示吸引市民觀看。（中新社）
北京市一家商場內的火星主題情景展示吸引市民觀看。（中新社）

據大陸國家航天局披露，2月24日6時29分，中國大陸首次火星探測任務「天問一號」探測器成功實施第三次近火制動，進入近火點280公里、遠火點5.9萬公里、周期2個火星日的火星停泊軌道。探測器將在停泊軌道上運行約3個月，環繞器7台載荷將全部開機，開始科學探測。

同時，載荷中的中分辨率相機、高分辨率相機、光譜儀等將對預選著陸區地形地貌、沙塵天氣等進行詳查，為擇機著陸火星做好準備。

中新社報導，「天問一號」探測器自2020年7月23日成功發射以來，已在軌飛行215天，距離地球2.12億公里。2021年2月10日探測器進入環火軌道後，按飛控計畫，於2月15日實施了遠火點軌道平面機動，2月20日實施了第二次近火制動，目前設備狀態正常，各項飛控工作正常開展。

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