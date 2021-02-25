天問一號 進入火星停泊軌道

在網紅盛行的年代，不少人為了成為網紅而「擠破腦袋」。內地網紅小馬雲近日因流量不再，而被送回農村老家一事，或許為不少家長敲響警鐘。事實上，有部分家長為了打造「兒童網紅」牟利，犧牲孩子身心健康，直播間吆喝帶貨、鏡頭前瘋狂進食、無防護冒險走鋼絲等現象廣泛，引起社會關注。

2021-02-24 20:31