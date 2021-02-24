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武漢塗鴉有軌電車開上街 超酷！

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
「光谷量子號」車廂內，是一場流動的展覽。圖／本報武漢傳真
「光谷量子號」車廂內，是一場流動的展覽。圖／本報武漢傳真

走出新冠疫情，浴火重生的湖北武漢市，正在全力發展觀光旅遊。前不久，武漢首輛塗鴉有軌電車「光谷量子號」正式發車，它被13位來自大陸各地的藝術家，用噴漆上色，描繪出武漢的春天。炫麗的色彩融入武漢街頭，成為一道靚麗的風景線。

「光谷量子號」是大陸首列自主研發的無網超能有軌電車，達到世界領先水準。「27KM春運計畫」活動發起人、武漢塗鴉團體27KM創始人GAN說，創作的主題，是武漢的春天和新年；紅似江面上的日出，藍似東湖水的清澈，綠是春風裡生長的綠芽，車身飛舞著粉色的櫻花花瓣，一紅一黑兩條錦鯉，在車頭遊動，還有一些象徵新年的燈籠、祥雲等元素。這13位藝術家都曾經來過武漢，他們把武漢印象變成風格各異的塗鴉，描摹在車身上。

車外是色彩斑斕的塗鴉，車廂內，則是一場流動的展覽，記錄著2020年由27KM發起的街頭塗鴉活動。這輛有軌電車將在光谷運行整整一年，穿行於光谷軟體園、未來科技城、大學城、附近商圈與社區，像一個流動的塗鴉展廳，讓春天的光景躍然街頭巷尾。

武漢首輛塗鴉有軌電車「光谷量子號」，13位來自大陸各地的藝術家，用噴漆上色，描繪出武漢的春天。圖／本報武漢傳真
武漢首輛塗鴉有軌電車「光谷量子號」，13位來自大陸各地的藝術家，用噴漆上色，描繪出武漢的春天。圖／本報武漢傳真

GAN是武漢人，在街頭畫了十幾年塗鴉。2013年，他成立了27KM塗鴉團隊，在城市留下了許多記憶。2014年，GAN在黎黃陂路（現已搬到長春街）建立了武漢首個塗鴉商店，成為大陸最大、最專業的塗鴉實體店。

2018年，他們舉行了首屆國際塗鴉藝術節，19位來自不同城市的國內外知名塗鴉藝術家，在武漢藝術學院留下了他們的天馬行空，前不久，他們還塗鴉了6輛武漢公交，帶著摩登的色彩在三鎮穿行。在畫了有軌電車之後，GAN說下一步想畫塗鴉船，在武漢的江面上開Party，應該很酷。

漫步武漢街頭，古琴台旁的龜北路，漢陽造……被塗鴉煥發新顏的武漢街頭，承載著年輕人的愛好及文化，代表著武漢這座城市的多元及包容。酷炫的塗鴉文化，早已成為武漢人的日常之一，年輕新銳藝術家的作品與普通人的生活，不過一輛有軌電車的距離。趁著春光正好，搭乘這輛美麗的塗鴉巴士，向春天出發，一起成為城市風景裡最濃郁的色彩之一。

武漢 藝術家

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