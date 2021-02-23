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兄算不出「2.8÷0.7」挨打 10歲弟報警：我爸家暴我看不下去了

聯合新聞網 / 綜合報導
數學常成為學生逃避學習的科目。示意圖／ingimage授權
數學常成為學生逃避學習的科目。示意圖／ingimage授權

國小必學科目的數學，常成為學生課業學習上的致命天敵！一對小學生因不會計算「2.8÷0.7」，惹怒爸爸並挨打，弟弟見狀，趕忙打電話報警，及時阻止一場家暴

根據《杭州網》報導，大陸浙江一對10歲雙胞胎小兄弟就讀於寄宿學校，春節期間返家，爸爸檢視了一下學習成果，發現哥哥的數學成績似乎不理想，「竟連『2.8÷0.7』這麼簡單的題目都算不出來」、「一年十幾萬學費，就學成這樣」，一怒之下，抄起塑膠衣架打了哥哥幾下。

弟弟見到哥哥挨打，偷偷拿了媽媽的手機躲到一旁報警，哭著向警察稱「我爸家暴，打我哥，我看不下去了」，還說「我現在不想活了」、「我感覺我活的沒啥意義了…」。

接到男童報案電話，警方急忙趕往查看，發現事件導火線竟是一道數學題目，只好一邊安慰兩兄弟，別因為學習不佳就想不開，一邊提醒家長，教育孩子的方式有很多，但千萬不要動手打罵，待一家人情緒稍安穩後才離去，平息一場可能發生的家暴事件。

數學 家暴

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