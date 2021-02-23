桂花林養雞 90後台青南京追夢

「我是紅標雞農場『少莊主』謝丞恩，請大家排好隊伍，跟隨我一起參觀。」「90後」台灣青年謝丞恩帶領客人開始一天的農場親子遊。

據新華社報導，這家紅標雞農場位於南京市溧水區，占地1000畝，種有10萬株桂花樹，養殖1萬多只種雞。謝丞恩2歲的時候，一家人到南京定居。她的舅公是台灣知名「養雞大王」，鑑於家族60多年的養雞經驗和對行業前景的看好，謝丞恩的父親於2008年創建了紅標雞農場。2020年5月，謝丞恩結束6年的英國留學生活，到南京加入了家族事業。

「我們的紅標雞本身是台灣的一個土雞品種，按照法國紅標標準進行飼養，飼料以五穀雜糧為基礎，喝的是純凈水，生長在這一大片的桂花樹林裡。」雖然回來還不到一年，謝丞恩已成行家，講起紅標雞滔滔不絕。在農場上，謝丞恩的父親負責技術把控，哥哥專職做雞肉食品開發，謝丞恩則運用學到的新媒體、零售等知識，全力進行品牌塑造和推廣。

「農場之前大多是靠代理商和批發商進行銷售，我們的紅標雞品牌就沒有辦法打出去，我希望拓展零售業務，自己去做市場、打市場。」謝丞恩計畫用三年時間，在南京打響紅標雞品牌，進而向中國大陸市場推廣。謝丞恩說，南京是她的家，讓她心安，現在這裡也是她夢想起航的地方。