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贛深高鐵 年底全線通車

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中鐵二十五局集團有限公司（中鐵二十五局）22日披露，粵港澳大灣區互聯互通軌道交通重點項目贛深高鐵施工取得突破性進展，預計今年底全線建成通車。

中新社報導，22日10時18分，在廣東省河源市林寨鎮陂塘大橋施工現場，隨著中鐵二十五局施工人員操作架橋機將最後一個長32公尺、重820噸的箱梁穩穩落在橋台上，贛深高鐵河源段箱梁架設全部完成。中鐵二十五局稱，下一步，將全面進入橋面系與無砟軌道施工階段。

贛深高鐵是中國大陸「中長期鐵路網規劃」的「八縱八橫」高速鐵路主通道之一「京港（台）通道」重要組成部分，線路貫穿江西、廣東兩省的贛州、河源、惠州、東莞、深圳五市，設計最高時速為350公里，正線全長436.37公里，其中，廣東段長度為297.03公里，中國鐵路廣州局集團有限公司自行承建的第一條時速350公里高速鐵路。

中鐵二十五局表示，贛深高鐵通車後，將結束沿線和平、龍川、東源、河源等4個縣市區不通快速鐵路的歷史，實現廣東「市市通高鐵」的目標，助力打造「軌道上的大灣區」。屆時，深圳至贛州乘車時間將由現在的7小時壓縮至2小時，河源與深圳之間的鐵路運行時間將由3小時縮短至1小時左右。

高鐵 廣東 深圳

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