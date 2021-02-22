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保健聖品？陸藥監局：六味地黃丸新增多項不良反應

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸藥監局發出《公告》，醫生應仔細閱讀六味地黃藥劑說明書的修訂內容，在選擇用藥時，應根據新修訂說明書作出充分的風險分析。（中新社）
大陸藥監局發出《公告》，醫生應仔細閱讀六味地黃藥劑說明書的修訂內容，在選擇用藥時，應根據新修訂說明書作出充分的風險分析。（中新社）

大陸國家藥監局上周四（18日）發布《關於修訂六味地黃製劑說明書的公告》提出，決定對六味地黃製劑說明書中的不良反應、禁忌和注意事項作出統一修訂，針對不同的劑型，在處方藥和非處方藥上分別作出要求，包括新增多項不良反應，需列明感冒患者慎用等等。

據大陸國家藥監局網站，公告針對六味地黃製劑的說明書作出修訂，包括丸劑、膠囊劑、片劑、合劑、煎膏劑、顆粒劑等。六味地黃製劑處方藥和非處方藥中，同樣要求在不良反應項增加監測數據顯示，六味地黃製劑有腹瀉、腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、胃腸不適、食慾不振、便秘、瘙癢、皮疹、頭痛、心悸、過敏等不良反應報告；禁忌項應當包括對本品及所含成份過敏者禁用。

其中，處方藥說明書在注意事項中應列明包括忌辛辣、不易消化食物，感冒患者慎用。非處方藥說明書除了列明上述事項，還包括服藥期間出現上述不良反應時應停藥，如症狀不緩解應去醫院就診；高血壓、心髒病、肝病、糖尿病、腎病等嚴重者應在醫師指導下服用；按照用法用量服用，兒童、孕婦、哺乳期婦女應在醫師指導下服用；服藥2至4週症狀無緩解，應去醫院就診；過敏體質者慎用。

據了解，六味地黃藥劑起初是用於小兒補腎，改善小兒發育不良導致的立遲，行遲，發遲，齒遲，語遲等症狀，但隨着藥物應用不斷發展，六味地黃丸藥劑已成為大陸民眾補益肝腎陰虛的藥物，以治療成人的相關病症為主。不少人將六味地黃藥劑當成可長期服用的保健品，惟該藥主要針對肝腎陰虛所引致的症狀，若長期服用未必對健康有利，反而有機會增加導致不良反應的機會，得不償失。

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