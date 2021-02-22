兩岸茶葉協會 批「天價岩茶」亂象

一斤30萬元（人民幣，下同）的「天價岩茶」，近日炒得沸沸揚揚，對此一亂象，海峽兩岸茶業交流協會、福建省茶葉學會、福建省茶業協會20日在福州共同發出倡議：踐行誠信經營，堅決抵制不良商家的不法操弄，共同營造和諧良好的消費環境，促進武夷岩茶市場的健康穩定有序發展，維護福建茶產業的整體形象。

中新社報導，產於福建省武夷山市的武夷岩茶是中國傳統名茶，近年來取得長足發展，有力促進了產業增效，帶動了茶農增收。隨著武夷岩茶知名度的提高，市場上也出現價格炒作亂象，「天價茶」現象時有發生，嚴重擾亂市場秩序。

近日在福建市場瘋傳的「天價岩茶」榜單顯示，十餘款標注非賣品的上榜茶葉每斤價格均在10萬元以上，手尚工夫品牌旗下的「遠香」茶葉更宣稱每斤48萬元。

海峽兩岸茶業交流協會等行業協會倡議，加強自律、自我管理，摒棄過度包裝、惡俗花名、噱頭炒作等行為，不炒作山場茶、大師茶，不參與「天價茶」營銷。

近日，武夷山市市場監督管理局、茶業局等部門約談部分銷售「天價岩茶」企業，依法查處。