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陸春節移動互聯網 流量大增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工信部21日發布數據顯示，2021年春節假期（2月11日至2月17日），移動互聯網流量達到357.3萬TB，與2020年春節7天相比增長23.4%。雲上互動、娛樂、購物等雲上方式受到青睞。春節假期的數字「洪流」，你感受到了嗎？

新華社報導，大陸工信部數據顯示，春節拜年、娛樂方式及消費模式繼續向線上轉移，「雲端過節」、網購年貨等成為新潮流，拉動移動互聯網流量快速增長。除夕和初一兩天的移動數據流量與去年同期相比分別增長28.7%和26.1%。

優酷平台數據顯示，1月28日到2月16日，上網刷劇觀影人次同比增長20%；拼多多數據顯示，1月以來，拼多多蔬菜水果、肉禽蛋奶等生鮮產品訂單量較去年同期增長近120%。

春節假期間，中國大陸全國通信網絡暢通平穩，移動短信發送量達212億條，各類公益短信占比提高。

春節 拼多多 生鮮

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