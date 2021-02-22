傳承300年 德陽火龍雲端獻瑞

夜幕下的山影中，一條色彩絢麗的游龍穿過黑暗，從漫天花火中騰空而來，閃轉騰挪、遊弋穿行，所到之處火花四濺，與若隱若現的龍身交相輝映，新年，便在這樣的熱鬧喧囂中向人們走來了。

四川省德陽市中江縣積金鎮，舞火龍的民俗傳承300多年，既是當地的非遺項目，也是一張獨特的人文名片。與川西壩子含蓄、內斂的傳統氣質不同，積金火龍極盡絢爛熱烈之勢，與河南孟州、重慶銅梁的火龍舞有異曲同工之妙。當地人篤信「龍行一步，百草皆恩」，舞火龍不但能夠驅邪鎮災，更是刻在骨子裡的鄉情。

今年春節期間，為了向在外過年的務工人員表達家鄉問候，當地特意組織一場小範圍火龍表演，通過網路視頻與遊子們「雲端」見面。在鑼鼓、鞭炮聲中，「火龍」在夜幕中盤旋、翻騰；10名舞龍者上身赤裸，火花如海，煙霧繚繞，龍與煙火融為一體，驚豔至極。

「今天我舞龍頭，我父親擎龍珠！」30多歲的胡軍，是土生土長的積金人，父子倆都是舞龍主力。「火龍舞起來，就是小時候的記憶，就是家的感覺。」胡軍說，祖輩留下來的東西，有責任讓它傳承下去，這不但是愛好，更是情感維繫的所在，「時代在變，但我們的文化、我們的根不會變！」