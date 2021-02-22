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推廣露營 台夫妻古絲路建驛站

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
推廣露營文化的台灣夫妻，尋夢古絲路，建現代驛站。圖為台灣商人杜書億一家三口走過掛滿火紅燈籠的蘭州中山鐵橋。（中新社）
推廣露營文化的台灣夫妻，尋夢古絲路，建現代驛站。圖為台灣商人杜書億一家三口走過掛滿火紅燈籠的蘭州中山鐵橋。（中新社）

自求學到工作，建築系畢業的台灣夫妻杜書億和王梅芬執著於做一件事，「讓旅遊和生態和諧共生」。從東部上海輾轉至西部甘肅，推廣「露營文化」是他們在大陸9年所追逐的夢想，在古絲路上建設這樣的現代驛站，無疑是最好的答案。

中新社報導，早在2012年，夫妻倆就看好大陸露營旅遊市場，從美國到上海發展。「那時的大陸民眾都在努力為生活打拚，難得的休假更傾向於舒適、高檔的旅遊方式。」王梅芬說，在當時，人工化、精緻雕琢的園林景觀比比皆是，對原生態景區不够重視。

這與王梅芬遵從自然開發景區的理念大相徑庭，「當時感覺自己有些格格不入，很受挫」。她離開上海外企的工作，加入到先生所在的上海ODM露營地設計諮詢有限公司，夫妻共同探究中國大陸露營地運營模式。

2016年，甘肅官方發布消息，要用3年時間建設200個左右符合國際標準的房車露營地，並向海內外專業團隊拋出橄欖枝。杜書億團隊參與了競標，2017年他第一次到甘肅嘉峪關。「實在是太漂亮了，旅遊資源富集、密度高，很多都是還未被開發的原生態景區，西北是推廣露營地的最好地方。」回憶起初次踏訪古絲路，58歲的杜書億仍難掩興奮，「很喜歡這裡，然後我們全家人都來了」。

「民眾的生活方式和消費理念正在悄然改變，我們要走一條適合中國的旅遊發展道路，露營旅遊是不錯的契合點。」杜書億說，露營旅遊不是被刻板理解的「窮遊」，它更像是被打散了的酒店，可以因遊客的需求來私人定製。

在甘肅的這幾年，夫妻倆將露營文化理念通過講座、培訓的方式分享給同行和遊客，協助當地政府、景區開發建設露營地。天水麥積山國際露營地綜合體是王梅芬目前正在參與的項目，這是甘肅露營地發展布局中的重要節點，將成為遊客新的「打卡地」。

在王梅芬看來，這為甘肅也帶來諸多新機遇，青少年研學團體、青睞大自然的年輕族群、銀髮族等是未來露營旅遊市場可引導和開發的消費群體。

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