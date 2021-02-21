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高考作弊　先遷戶口到西藏再找研究生代考9人被判刑

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸高考競爭激烈，於是有人成為「高考移民」。（新華網照片）
大陸高考競爭激烈，於是有人成為「高考移民」。（新華網照片）

山東一名女子多次為高中生辦理「高考移民」，再找人代替他們參加高考（大陸的大學聯考），其中不乏正在就讀哈爾濱工業大學的研究生參與其中。

主犯李某英為山東東明縣一名無業文盲。2017年底至2018年初，李某英分別與兩位學生母親商議，將均在山東上高中的兩位學生的戶口遷往西藏，便於高考錄取。隨後，兩位學生母親通過李某英分別在西藏林芝購買房產，並將兒子戶口遷至該地，辦理了身分證件，在西藏報名參加2018年高考。

據香港01報導，在該案中，其中一名學生母親支付李某英70萬元（人民幣，下同），其中60萬元用於辦理在西藏購房、遷移戶口等事宜，10萬元用於辦理代替考試事宜。

隨後，李某英將替考一事委託給該案另一主犯，即菏澤的李某帥辦理。李某帥與正在哈爾濱工業大學深圳分校讀研究生的劉某聯繫，承諾考上「一本」（一般指重點大學）給付報酬4萬元，劉某答應並聯繫同學姚某一同替考。最終，以冒名頂替方式參加高考的兩名中學生分別獲取489分及321分，高分者獲西安武警工程大學密碼工程學院錄取，低分者未達到本科錄取分數線未被錄取。

2018年9月，李某英又因其外甥學習成績較差，以類似手法將其戶口遷往西藏，並找人代替其參加高考。判決書顯示，李某帥因該案非法獲利2.1萬元，負責代考的劉某因該案非法獲利7.4萬元。獲西安武警工程大學取錄的學生遭開除學籍和軍籍。

在該案中，5名組織者共同故意實施組織考試作弊犯罪行為，被判處有期徒刑一年三個月（含緩刑）至兩年六個月，2名替考者和2名考生家長犯代替考試罪，被判刑期不等的拘役。其中刑罰最重的是李某英及李某帥，均判有期徒刑二年六個月。

高考 西藏 人民幣

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