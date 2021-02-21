陸女教師為救學生「越級」報警後失業 改賣螺螄粉獲網友力挺

2017年，大陸廣西一名女教師為了解救在校外託管機構遭性騷擾的女學生，向警方報案。但其「越級」行為，導致校長被免職、當地教育局局長被誡勉談話。也疑似因此，女教師遭到了打擊報復，丟失了教師一職，付出了沉重的代價。時隔四年，這名女教師再次出現在公眾視野的時候，她的身份也發生了巨大的改變。

出生於大陸廣西貴港市平南縣的何思雲，2014年大學畢業後，就在當地一間小學內任職數學老師，工作也算是安穩。但2017年5月，在學校內無意間聽到有多名女學生在校外託管機構，被一名譚姓男教師性騷擾後，何思雲強烈建議校方報警處理，卻沒有得到回應，於是她又向時任縣教育局局長反應情況，直到二日中午才得到回應。但縣教育局回應前的20分鐘，何思雲已經向警方報案。

女童被性騷擾事件在何思雲報警後得到處理，疑犯譚某於當年9月以性騷擾兒童罪被判處有期徒刑4年。但何思雲的「越級」行為，就導致該校校長被免去職務、縣教育局局長被誡勉談話。

也正是如此，何思雲疑似遭到報復打擊，在事發縣教育局在核查教師資格證時，稱何思雲的證件為假證，不能繼續任職。《 檢察日報 》曾刊文報導，「關於何思雲一事，雙方顯然對此各執一詞，但何思雲的遭遇贏得如此之多的關注和同情，再次突顯了一個沉重的話題：法律對舉報人合法權益的保護仍不到位」。

無法繼續任職教師的何思雲，與2017年9月去到南寧打工。2020年12月末，何思雲的一條微博再次引人注目，內容為她開了網路商店賣螺螄粉，這條微博迄今已被轉發了逾8400次，還有不少網友評論表示，「已經下單」、「支持你」。

再次走進大眾視野的何思雲在接受大陸媒體採訪時聲音沙啞地表示，「已經在柳州的螺螄粉加工廠蹲守了兩天，因為賣螺螄粉的消息突然在微博上傳開，熱心網友的訂單陡然增加了3000多份，只好加班加點，催促、監督生產」。

而回想起因幫助學生丟了教師這份職業時，何思雲在微博表示，已經釋懷了，現也不想回到體制內，「我會不忘初心努力前行，把當下的生活過好讓支持的愛我的人真正放心」。

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文章授權轉載自《香港01》