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他人介紹認識後生愛意 男疑追女不成殺害兼放火

香港01 / 陳進安／報導
疑犯江帆(左圖)。死者姓陳(右圖)，現年25歲。（網路圖片）
疑犯江帆(左圖)。死者姓陳(右圖)，現年25歲。（網路圖片）

安徽省宣城市涇縣昌橋鄉周一（15日）發生重大刑事案件，今年25歲的疑犯江帆涉在屋內將一名20多歲的年輕女子殺害並放火。涇縣公安局為此在周二及周三（16及17日）兩度發布懸賞通告，目前正追捕江帆中。

公安部門周二發懸賞通告，呼籲民眾積極向警方舉報，提供重要線索或直接抓獲疑犯者可獲人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元）獎勵。翌日，當局再發通告，今次除了發布更多疑犯照片，還將懸賞金額提高到5萬元（約新台幣21萬元）。

昌橋鄉居民吳先生周三（18日）向內媒表示，案件發生在江帆家一棟2層樓房內，屋的外牆有熏黑跡象，他聽說江帆將女方殺害後放火。他又指，平時在浙江義烏打工的江帆很少回老家，今次是特意回來過年，但具體情況不清楚。

另一名熟識死者的女子則表示，死者姓陳，現年25歲，與江帆一樣在義烏工作，二人在他人介紹下認識。她續透露，江帆追求陳女，惟陳女已多次明確拒絕，兩人根本沒拍過拖，因此不存在網傳的所謂彩禮問題。她最後慨嘆陳女漂亮、自愛又懂事，未料就這樣不幸離世。

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文章授權轉載自《香港01》

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