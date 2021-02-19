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春節檔電影 寫兩個新高

經濟日報 / 記者陳言喬／綜合報導
大陸春節電影總票房超過人民幣78億元，創下歷史新高。圖為票房排名第一的唐人街探案3。 （中新社）
大陸春節電影總票房超過人民幣78億元，創下歷史新高。圖為票房排名第一的唐人街探案3。 （中新社）

大陸2021年春節七天假期結束，大陸春節電影總票房累計超過人民幣78.2億元（約台幣343億元），總觀影人次1.6億，都創下大陸影史春節檔票房、人次新紀錄。

這項紀錄遠超過在2019年春節檔人民幣59億元的歷史紀錄，還創造「最高首日票房」、「最快突破人民幣10億元票房」、「票房最高女導演」等多項紀錄。2021年大陸電影總票房也因此提前邁過人民幣100億元，只花了一個半月就完成去年全年總票房人民幣204億元的50%。

儘管仍有新冠疫情的威脅，但在疫情管控得宜，以及各地政府提倡「就地過年」、勸導不出境、不出遊下，電影院反成為春節期間大陸民眾最佳去處，多處大城的電影院一票難求，在疫情限制入場人數下，盛況多年未見。

根據燈塔專業版資料，今年春節檔七天大陸電影總票房為人民幣78.2億元，上海以人民幣3.6億元的票房成為城市票房冠軍，北京、深圳、成都、重慶、廣州分列二至六位。榜單顯示，春節檔票房超過人民幣1億元的城市有13座。

環球時報引述「紐約時報」報導稱，中國春節檔的井噴，說明觀眾並沒有因為新冠疫情而習慣宅在家中看電影，他們還是要去電影院感受電影的社交功能。

春節檔期內票房排名前三為「唐人街探案3」人民幣35.5億元、「你好，李煥英」人民幣27.2億元、「刺殺小說家」人民幣5.4億元。且這些影片票房還在持續攀升。

位列第一的「唐人街探案3」從預售階段就占據絕對領先位置，2月11日，該片預售總票房突破人民幣6.6億元，「想看」人數創下歷史第一。正式上映更是以三天3.9億美元的票房打破「復仇者聯盟四」保持的三天3.5億美元的單一市場票房紀錄，顯示大陸強大消費能力。

再如名列春節檔第二名的「你好，李煥英」，昨天票房已突破人民幣27億元，頗有後來居上之勢，豆瓣評分高達8.3。

按照貓眼專業版預測，該片總票房將達人民幣52億元，有望挑戰「戰狼二」創下的56.9億元大陸影史紀錄。

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