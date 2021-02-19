四川推冰雪運動 過年300萬人次瘋玩

隨著北京冬奧會腳步的臨近和「帶動三億人參與冰雪運動」的推進，在四川，冰雪運動日益受到民眾喜愛。2月5日開幕的四川省第三屆全民健身冰雪季活動將持續至8月。春節前後，預計直接和間接參與人數將突破300萬人次。

新華社報導，成都、阿壩、廣元、達州、樂山、眉山、巴中等四川7個市（州）的22個冰雪運動場所形成聯動，開啟了本屆冰雪季系列活動。

「成都市區每次降點『頭皮雪』都會引起全城『曬雪』狂歡，成都人對雪的喜愛和迷戀是四川人參與冰雪運動的主要動力。」太子嶺滑雪場營銷總監陳為說。

太子嶺滑雪場建成後，是繼成都西嶺雪山之後的四川省內第二個冰雪運動類的體育行業職業資格培訓基地。7年來，太子嶺滑雪場累計培訓200多位滑雪社會體育指導員，推動冰雪運動在大陸西南地區的發展。

「2013年，四川基本沒有專業滑雪俱樂部，如今，僅在太子嶺滑雪場就常駐著5家滑雪俱樂部，覆蓋3000多名會員。」陳為說，「太子嶺滑雪場對合規備案的俱樂部免費開放，也是希望有實力的團體共同參與到冰雪運動的市場培育中來。」

邱浩宇創立的維帆滑雪俱樂部是常駐太子嶺滑雪場的一家滑雪俱樂部。「俱樂部600多名會員中，年齡在20歲至35歲的會員占到90%以上，年輕人成了俱樂部的中堅力量。」邱浩宇說，「在滑雪教學培訓客戶中，70%以上是青少年。」

7歲的陳逸菲踏著雙板，在雪地裡身姿矯健。作為「雪二代」，她5歲便開始和父母一起滑雪。這個寒假，她已在雪場度過了20多天。

這些滑雪的新生力量是南方冰雪運動得以發展的最大動力。「這個雪季俱樂部的雙板銷售量增加30%，明顯感受到冰雪運動的大氛圍起來了。隨著民眾了解冰雪運動的渠道增多，對四川發展冰雪運動的前景非常看好。」邱浩宇說。