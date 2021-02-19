三亞接待遊客 破74萬人次

三亞市旅文局18日披露，2021年春節黃金周三亞共接待遊客74.32萬人次，旅遊總收入27.6億元（人民幣，下同），在逆勢中為全年旅遊業發展開新局。

中新社報導，熱帶三亞冬日氣候溫暖、景色宜人，是中國大陸著名的避寒旅遊目的地。春節假期被稱為三亞「旺季中的旺季」。新冠疫情爆發前的2019年春節黃金周，三亞接待遊客99.65萬人次，旅遊總收入103.85億元。

今年大陸各地倡導「就地過年」，人們春節出遠門的腳步變得猶豫。壓力之下，三亞旅遊業者加強前期營銷與市場培育，提高本地遊、周邊遊等旅遊產品的吸金能力。

據三亞市旅文局發布的「三亞市2021年春節黃金周旅遊工作總結」，2月10日至16日三亞市進出港旅客54.69萬人次，相比2019年下跌逾四成。不過今年春節假期三亞一日遊遊客18.58萬人次，一日遊旅遊收入2.04億元，相比2019年分別增長了13.77%、34.21%。

今年春節三亞的高品質度假型產品受到市場高度青睞。從2月10日至16日抽樣調查顯示的三亞各大灣區酒店入住率看，即便房價雙倍甚至三倍於市區等區域，亞龍灣、海棠灣的旅遊飯店客房開房率超過七成，顯著高於三亞全市旅遊飯店61.73%的平均開房率。

三亞旅文局的報告指出，這是受春節假期出境遊客回流、高品質消費需求進一步擴容、局部疫情對度假出遊安全品質需求升級等因素影響。

此外，備受關注的離島免稅在春節迎來新的消費高峰。2月11日至17日，海南離島免稅店7天銷售額逾15億元。