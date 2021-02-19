聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣東接待遊客 近4千萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣東省文化和旅遊廳通報稱，據初步測算，2021年春節假期期間，廣東全省共接待遊客3964.3萬人次，全省旅遊總收入204.8億元人民幣。（新華社）
廣東省文化和旅遊廳通報稱，據初步測算，2021年春節假期期間，廣東全省共接待遊客3964.3萬人次，全省旅遊總收入204.8億元人民幣。（新華社）

廣東省文化和旅遊廳17日晚間通報稱，據初步測算，2021年春節假期期間，廣東全省共接待遊客3964.3萬人次，其中接待省內遊客（含市內遊客）占比93.3%；全省旅遊總收入204.8億元（人民幣，下同）。

中新社報導，春節假期期間，廣東景區遊客預約數排名繼續保持全大陸領先地位。2月11日至17日，廣東全省重點景區遊客預約總數為221.7萬人次，其中15家大陸國家5A級旅遊景區預約人數超過70萬人次，前三名分別是廣州長隆旅遊度假區、惠州西湖風景名勝區、廣州白雲山風景區。

春節期間，清遠古龍峽景區共接待遊客13.93萬人次，對比2019年同期增長了31%，再次成為粵北旅遊的領頭「牛」。

廣東省休閒度假旅遊市場火爆，溫泉景區受到了省內遊客熱捧。其中，在惠州市龍門縣，雲頂溫泉、南昆山居等當地大部分溫泉景區酒店春節期間平均入住率在85%以上，地派溫泉森林度假區、嶺南花園溫泉度假山莊入住率連續多天高達100%；在廣州市從化區，廣東溫泉賓館等多家知名溫泉酒店入住率也達100%。　據廣東省溫泉行業協會秘書長張海旺表示，今年2月8日開始，已有部分會員企業出現客源高峰，平均房價達上千元，房間預訂熱度一直持續到2月18日。

在「就地過年」倡議下，廣東省景區行業協會聯合全省各大景區，在春節期間舉辦「留在廣東過大年景區紅包派你玩」活動，提供逾50000多張、價值超過400萬元的免費門票紅包給民眾和留粵工作者。

廣東 溫泉 春節

延伸閱讀

中國春節零售餐飲營業額達3.5兆元 年增近3成

中國春節假期客流量大減 比2019降逾7成

不去會後悔？！在南投仁愛「精英野溪溫泉」泡湯、悠閒野餐

台北／北投溫泉 銀光巷裡的溫泉 價位親民的溫泉旅館

相關新聞

四川推冰雪運動 過年300萬人次瘋玩

隨著北京冬奧會腳步的臨近和「帶動三億人參與冰雪運動」的推進，在四川，冰雪運動日益受到民眾喜愛。2月5日開幕的四川省第三屆...

春節檔電影 寫兩個新高

大陸2021年春節七天假期結束，大陸春節電影總票房累計超過人民幣78.2億元（約台幣343億元），總觀影人次1.6億，都...

廣東接待遊客 近4千萬人次

廣東省文化和旅遊廳17日晚間通報稱，據初步測算，2021年春節假期期間，廣東全省共接待遊客3964.3萬人次，其中接待省...

三亞接待遊客 破74萬人次

三亞市旅文局18日披露，2021年春節黃金周三亞共接待遊客74.32萬人次，旅遊總收入27.6億元（人民幣，下同），在逆...

《鬼滅》聲優拜靖國神社 道歉後大陸網友籲全面封殺

日本知名聲優茅野愛衣稍早，於一個廣播節目中提到自己參拜了靖國神社，以祈求平安，又指神社是個「讓人心情好的地方」，引起中國...

中國國片票房大好 對好萊塢不再倚賴

中國春節檔期由國片締造不錯的票房紀錄，對好萊塢大片的依賴性會越來越低。媒體分析，中國國片市場近幾年快速崛起，加上迪士尼主打中國市場的《花木蘭》慘遭滑鐵盧，以及新冠疫情導致多部好萊塢大片延遲上映，未來中國電影市場依賴好萊塢大片的比例會越來越少，好萊塢要進軍中國與本土片競爭將越來越困難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。