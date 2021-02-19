廣東接待遊客 近4千萬人次

廣東省文化和旅遊廳17日晚間通報稱，據初步測算，2021年春節假期期間，廣東全省共接待遊客3964.3萬人次，其中接待省內遊客（含市內遊客）占比93.3%；全省旅遊總收入204.8億元（人民幣，下同）。

中新社報導，春節假期期間，廣東景區遊客預約數排名繼續保持全大陸領先地位。2月11日至17日，廣東全省重點景區遊客預約總數為221.7萬人次，其中15家大陸國家5A級旅遊景區預約人數超過70萬人次，前三名分別是廣州長隆旅遊度假區、惠州西湖風景名勝區、廣州白雲山風景區。

春節期間，清遠古龍峽景區共接待遊客13.93萬人次，對比2019年同期增長了31%，再次成為粵北旅遊的領頭「牛」。

廣東省休閒度假旅遊市場火爆，溫泉景區受到了省內遊客熱捧。其中，在惠州市龍門縣，雲頂溫泉、南昆山居等當地大部分溫泉景區酒店春節期間平均入住率在85%以上，地派溫泉森林度假區、嶺南花園溫泉度假山莊入住率連續多天高達100%；在廣州市從化區，廣東溫泉賓館等多家知名溫泉酒店入住率也達100%。 據廣東省溫泉行業協會秘書長張海旺表示，今年2月8日開始，已有部分會員企業出現客源高峰，平均房價達上千元，房間預訂熱度一直持續到2月18日。

在「就地過年」倡議下，廣東省景區行業協會聯合全省各大景區，在春節期間舉辦「留在廣東過大年景區紅包派你玩」活動，提供逾50000多張、價值超過400萬元的免費門票紅包給民眾和留粵工作者。