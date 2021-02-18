中國國片票房大好 對好萊塢不再倚賴

中國春節檔期由國片締造不錯的票房紀錄，對好萊塢大片的依賴性會越來越低。媒體分析，中國國片市場近幾年快速崛起，加上迪士尼主打中國市場的《花木蘭》慘遭滑鐵盧，以及新冠疫情導致多部好萊塢大片延遲上映，未來中國電影市場依賴好萊塢大片的比例會越來越少，好萊塢要進軍中國與本土片競爭將越來越困難。

疫情推動中國本土片

Quartz報導，在疫情爆發之前，中國的國片市場就已經在不斷成長，以2018年中國總共9億美金的票房收益為例，僅有不到4億是來自非中國本土的電影。2020年受到疫情影響，好萊塢多部大片被迫停擺，而中國因為疫情控制迅速，使得劇組能夠迅速開工，即使缺乏好萊塢大片，中國電影市場依舊蓬勃發展。

今年中國在農曆新年的週末票房收入創下7.75億美金的收入，是有史以來單周末的最高票房紀錄，其中有4.24億美金來自本土懸疑喜劇《唐人街探案3》，其他還有喜劇《你好，李煥英》、奇幻劇《刺殺小說家》等。據統計，光是《唐人街探案3》的首個週末票房，就超過《復仇者聯盟：終局之戰》在2019年4月在美國首個週末上映的票房（當時僅賺得3.57億美金）。

好萊塢影響力減弱

Yahoo新聞報導，近四五年的數據以及中國電影觀眾驚人消費力證明，中國電影產業正常向自力更生的方向前進，好萊塢的影響也會越來越弱。自從中國在1994年開放外國電影在中國上映，好萊塢和其他外國電影通常占中國票房的40%以上，而好萊塢電影更是佔據中國高票房紀錄的三分之一。

然而自2017年，外國電影佔中國票房收入的46%，接著每年都在下降，直到2020年，好萊塢因為疫情大停工，導致外國電影佔中國票房收入僅剩下16%。另外，去年好萊塢費盡心思推出面向中國市場的真人版《花木蘭》慘遭滑鐵盧，也顯示好萊塢電影要中國觀眾買單的門檻越來越高。

媒體預測，2021年雖然疫情稍有趨緩，電影也陸續復工，但外國電影的勢力在中國影響會越來越少，從農曆年單一部《唐人街探案3》就創下票房紀錄，而且還是在中國依舊將電影院控制在75%上座率的限制、新年票價漲價（比起2020年新年票價多出約10人民幣）的前提下發生。

然而即使好萊塢的力量在中國越來越弱，中國仍然是好萊塢的第二大收入來源（僅次北美），因此未來好萊塢還是會費盡心思製作中國觀眾能買單的電影。

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