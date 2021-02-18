十三五防沙治沙 完成千萬公頃

據新華社報導，大陸「十三五」期間，堅持科學防治、綜合防治、依法防治，累計完成防沙治沙任務1000多萬公頃，完成石漠化治理面積130萬公頃，四大沙地生態整體改善，石漠化程度持續減輕。

據新華社報導，大陸國家林草局有關負責人介紹，5年間，京津風沙源治理工程累計完成營造林任務101.9萬公頃，工程固沙3.47萬公頃。在內蒙古、青海、甘肅等黃河流域5省（區）啟動實施了規模化防沙治沙試點項目。新增大陸國家沙化土地封禁保護區46個，新建大陸國家沙漠（石漠）公園50個。

同時，加快推進石漠化治理。目前中國大陸石漠化土地面積1007萬公頃，與2011年相比，石漠化土地面積減少193.2萬公頃，其中極重度石漠化減少15.1萬公頃，減少47.1%；長江流域泥沙量減少40%以上；石漠化地區植被綜合蓋度達61.4%。

該負責人表示，持續防沙治沙，不僅築起了生態屏障，也促進了沙區發展。廣大沙區因地制宜發展飼料、中藥材、經濟林果等綠色富民產業，推動沙區產業結構調整，並吸納大量建檔立卡貧困人口參與防沙治沙，精準帶動群眾脫貧增收。同時，大陸進一步強化荒漠化防治國際交流與合作，贏得了國際社會廣泛讚譽。