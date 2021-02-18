共享大陸發展…上海台青牛年許願

作為大陸吸引台商投資最多的城市之一，上海聚集了數萬名台灣年輕人在此創業、工作、生活。疫情下「就地過年」的他們，新春佳節裡紛紛許下牛年心願。

據新華社報導，留滬過年，上海注春餐飲管理有限公司總經理黃國翔春節日程安排中多了一項內容：巡店。冬日裡，看著顧客手捧一杯注春蕎麥醇奶或者金黃姜奶，黃國翔感覺自己心裡也暖暖的。

三年前，黃國翔以古代名壺「注春」為名，在上海創立台灣人文茶飲品牌，並在時尚地標新天地開設了第一家門店。依託口味、品質，以及將水墨畫和中國功夫等元素融入新式茶飲的創意，注春在大陸市場穩步發展，擁有了一批忠實「春粉」。

2020年疫情突如其來，一度重創餐飲行業。熬過寒冬，注春門店數量從16家增長到28家，還在當年舉行的「中國餐飲產業潮流峰會」上躋身「潮流餐飲50強」。

2021年新年伊始，注春又在福建福州、山東龍口相繼「落子」。黃國翔透露，將以華東、華南為重點繼續拓展，爭取年內門店增加至百家。

「堅守台灣傳統茶藝，並根據各地消費特點加以創新。期待牛年注春能在更多大陸城市飄香。」黃國翔說。

「未來一年，麥可將持續打造兩岸青年文創平台，吸引更多從事文創的台青來上海，依託麥可將實現自身發展。」麥可將文創園執行長劉亦展說。

劉亦展任職的麥可將文創園，由傳統服裝工廠「變身」而來。短短幾年，這裡聚集了數十位兩岸「能工巧匠」，並被不少台灣文創業者視為進入大陸市場的「首站」。

2014年來上海發展，今年是劉亦展第一次留在這座城市過年。和他一起「留守」的，還有麥可將園區裡的30多位台胞。

劉亦展透露，牛年麥可有許多規劃，正在建設中的「時光行旅」主題酒店是重點，計畫10月啟幕，將融合文創、內容、實體、互動、社群等複合功能，打造「住」為核心的城市文旅綜合體。

「希望這座酒店能讓旅行者在繁華都市體驗一城一時光，一地一生活，一路一人生，成為上海新的網紅打卡地。」劉亦展說。

「只有春節才能讓我感覺時間靜止。」2月14日，農曆牛年大年初三，也是西方情人節，台青史家怡在微信朋友圈留下這樣的感慨。

作為「台商二代」，史家怡已在上海生活23年。接棒父輩事業出任上海根萊食品有限公司總經理，史家怡成為一位出色的青年企業家，並在2020年獲得「上海市青年五四獎章」殊榮。

過去一年本業工作忙碌繁重，史家怡還擔任上海市台灣同胞投資企業協會台青部部長。新春前夕，她和同伴們策劃了一場跨越海峽的迎新聯誼晚會，邀留滬過年的台青與在台親屬「雲端」相見，為疫情下這個特殊新年製造驚喜，留下溫暖回憶。

邁入牛年，史家怡許下心願：根萊機能食品事業蒸蒸日上，跟隨大陸消費能級提升腳步實現企業升級。台青部工作更火熱，為「落地」上海台青提供更多支持。

史家怡透露，台青部有很多新年計畫。通過海選方式組成台青直播組，助力大陸台青創業企業推廣產品；舉行音樂賽事或演出，為文創業者提供展示舞台和溝通交流渠道；打造台青版「舌尖上的中國」，借助美食讓大陸朋友更深度了解台灣。「我們希望聚合更多台青，一起共享大陸發展機遇。」