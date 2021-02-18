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廣西大藤峽 過年趕工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2月17日，廣西大藤峽水利樞紐工程的右岸工程現場，一派繁忙。在工地過大年的2500餘名建設者奮戰在這裡，全天候施工，全力推進工程建設。

據新華社報導，大藤峽工程的右岸工程正處在混凝土澆築與金屬結構製造安裝雙高峰期，左岸工程已全面投入運行並發揮效益，兩天前完成了持續5天的首次應急調水，向下游補水近2.4億立方公尺，給受到乾旱影響的澳門、珠海等粵港澳大灣區地區送去了「放心水」。

大藤峽工程是大陸國務院確定的172項重大水利工程之一。在其他一些在建重大水利工程現場，春節假期也同樣繁忙：在滇中引水工程建設工地，建設者們正利用雲南冬春季施工黃金期加快工程建設進度；在海南邁灣水利樞紐工程和天角潭水利樞紐工程建設工地，數百名員工堅守在一線。

據大陸水利部規劃計劃司相關負責人介紹，2014年開始實施172項重大水利工程建設，目前已累計開工149項，在建工程投資規模超過1萬億元。其中，南水北調東線和中線一期等36項重大水利工程已經建成併發揮效益。

172項重大水利工程建設在加快推進，一批新的重大水利工程同時在規劃。去年，2020年及後續重點推進的150項重大水利工程建設開始實施。

150項重大水利工程包括防洪減災、水資源優化配置、灌溉節水和供水、水生態保護修復、智慧水利等5類工程。據介紹，這些工程實施後，預計可新增防洪庫容約90億立方公尺，治理河道長度約2950公里，新增灌溉面積約2800萬畝。

修復 國務院 澳門

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