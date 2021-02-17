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春節海南離島免稅店人氣旺 七日銷售額逾8.5億人民幣

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
春節海南離島免稅店人氣旺，七日銷售額逾8.5億元人民幣。（新華網）
春節海南離島免稅店人氣旺，七日銷售額逾8.5億元人民幣。（新華網）

受新冠肺炎疫情影響，大陸民眾無法出國旅行購物。在農曆新年期間，海南各離島免稅店，紛紛推出一系列優惠活動，滿足了消費者的需求，吸引了大量遊客前往消費。

據海南省商務廳透露，截至17日上午，海南離島免稅店在春節期間的銷售額已經超過8.5億元（人民幣，下同），其中在情人節（14日）當日，銷售額就有逾2.8億元。

據香港01報導，春節期間，海南各離島免稅店貨品足、品種多，不少品牌還推出免稅專供產品、新春套裝等，以滿足消費者需求。在做足疫情防控工作的同時，各離島免稅店推出的優惠活動，著實吸引了大量遊客前往購物消費，還成為了不可錯過的必逛「景點」。

三亞國際免稅城以「中免禮讚、恭賀新年」為主題，開展了滿額抽獎、代金券發放、會員多倍積分、品牌閃購等營銷活動，同時聯合抖音開展線下春節燈籠打卡活動，渲染節日氛圍，帶動消費熱情。2月11日至2月15日，三亞國際免稅城累計接待量超13萬人次。

海口市內免稅店推出300萬紅包任意搶，購香水護膚品最低可享7折，免稅酒莊三倍積分等惠民活動；cdf海口美蘭機場免稅店同步推出手錶首飾品類低至7.5折，酒水套裝8折等優惠，讓消費者不用出國也可以用優惠的價格買到國際大牌商品。

今年2月，大陸財政部、海關總署、稅務總局聯合發布《關於增加海南離島旅客免稅購物提貨方式的公告》，明確離島旅客購買免稅品可選擇「郵寄送達」提貨，這個春節，離島免稅店的「郵寄送達」大受歡迎。購買時，離島旅客憑有效身份證件以及離島信息，可選郵寄提貨模式，收件人、支付人和購買人應為購物旅客本人，且收件地址在海南省外。

春節期間，旅客購買最多的免稅品是化妝品和香水，不少外地旅客選擇將商品郵寄回去。有旅客表示，「郵寄業務推出後確實方便很多，提前填寫好信息，出島時核對一下自己本人信息就行，也不用大包小包帶上飛機了」。

據了解，三亞海旅免稅城、中免集團三亞鳳凰機場免稅店和中服三亞國際免稅購物公園3間離島免稅店，於去年12月30日正式開業，令海南離島免稅店由原來4間增加至7間。

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